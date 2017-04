Ülkücülerden Evkur Yeni Malatyaspor'a Destek

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'a önümüzdeki salı günü oynayacağı zorlu Eskişehirspor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den aldığı yetkiyle geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine başlayan Emrah Yılan ve yönetimi sarı kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik heyete çiçek verdi.



Malatya'yı en iyi şekilde temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor'un şampiyon olacağına inandıklarını belirten Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, "Son noktayı koyacaklarına inanıyoruz" dedi.



"Son noktayı koyacaklarına inanıyoruz"



Şehrin takımının her zaman yanında olduklarını göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Yılan, "Yeni Malatyaspor'un sezon başından beri büyük bir çabası ve gayreti olduğunu görüyoruz. Büyük bir başarı elde ettiler. Biz de ülkü ocakları olarak, şehrimizin takımının her anlamda, her zaman yanındayız, takımımızın destekçisiyiz. Bu anlamda biz de sayın hocama ve futbolculara desteğimizi ifade ettik, şampiyonluk yolunda başarılar diledik. Son noktayı koyacaklarına inanıyoruz. Artık birkaç hafta kaldı. Malatyaspor'un şampiyon olarak bir üst lige çıkacağına olan inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.



"Manevi destek çok önemlidir"



Teknik Direktör İrfan Buz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim açımızdan her zaman manevi destek çok önemlidir. Sağ olsunlar arkadaşlar gelip bu desteği verdiler ve bizi mutlu ettiler. Eskişehir maçını inşallah hep birlikte güzel bir galibiyetle süsleyeceğiz. Ülkü ocakları başkanı başkanım ve diğer arkadaşlarıma ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA