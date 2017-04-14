Ülkücüler Türkeş'in Son Konuşmasını Paylaştı, 'Hayır' Oyu İstedi!

Türkiye 16 Nisan referandum una giderken MHP'nin verdiği 'Evet' kararını çok konuştu. 'Evet' kararının ardından parti içerisinde çok sayıda tartışma yaşanırken MHP'li 'Hayır'cılar Alparslan Türkeş'in 1997 yılında yaptığı konuşma üzerinden parti yönetimini eleştirdi. MHP'li muhalifler 'İhanete hayır de' başlığıyla Alparslan Türkeş'in son kürsü konuşması olan Amasya konuşmasını paylaşarak referandum için ülkücüleri 'Hayır' oyu kullanmaya davet etti. Türkeş'in 1997 yılında Amasya'da yaptığı konuşmada""Biz laikliği savunduğumuz için erken seçim diyoruz. biz demokratik hür parlamenter sistemi, hukukun üstünlüğü prensibini savunduğumuz için erken seçim diyoruz" ifadeler yer alıyor.