Ülkücüler, Aç Kalan Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Ülkücü gençler, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Ardahan'da doğada yaban hayata gönüllü yemleme çalışması yaptı.



Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Ardahan'da yaban hayata el uzatan Ardahan Ülkü Ocakları mensupları, doğaya yem ve ekmek bırakarak, yaban hayatın beslenmesine katkıda bulundu.



Ülkü Ocakları Başkanı Bora Pehlivan, kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.



Vatandaşların yaban hayvanları ile sokak hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek ve su bırakmalarını tavsiye eden Pehlivan, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de elverişsiz hava şartları tabiatı da etkiliyor. Yöneticiler ve insanlar çevrelerindeki insanlara karşı sorumlu oldukları kadar doğaya karşı da sorumlu olmak zorundalar. Bizi gerçekten iyi insan yapan olgu dünyada ki bütün yaratılmışlara karşı sorumlu davranabilmektir. Bu sorumluluk hepimiz için söz konusu. Bundan dolayı özellikle sokak hayvanları ve yaban hayvanları soğuk kış günlerinde insanların yardımına ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın elinden geleni yapması insanlık borcudur. Vatandaşlarımız ağır kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek ve su bırakmalarını bekliyoruz" dedi. - ARDAHAN