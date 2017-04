Ülkücü İşçiler Derneğinden Başkan Doğan'a Ziyaret

Kocaeli Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Fatih Pala ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Fatih Pala ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Doğan ziyaret için Kocaeli Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Fatih Pala ve yönetimine teşekkür ederek, "Sivil toplum kuruluşları demokrasinin önemli bir unsurudur. Aynı zamanda bu kuruluşlar demokrasinin gücünü de arttırmaktadır. Şehrimiz, STK'ların en yoğun olduğu ve en etkin faaliyetlerde bulundukları yerlerden biridir" dedi.



İşçi derneklerinin önemine vurgu yapan Başkan Doğan,"Özellikle işçi kenti olan bir şehirde, işçi derneği bulunması hem gerekli hem de önemlidir. Tabi ülkücü işçilerin olmasının da ayrı bir anlamı ve önemi bulunmaktadır. Biz ülkücü kardeşlerimizle her zaman yakın ilişkileri olan ve gönül bağlarıyla bağlı kişi ve kurumlarız. Bu kardeşlerimizle farklı siyasi görüşlerde olabiliriz ama mili, manevi ve ahlaki değer ve davranışlarımız noktasında her zaman aynı düşüncelerdeyiz" diye konuştu.



16 Nisan referandumunu milli ve manevi noktalarda birleşmenin bir örneği olarak gösteren Başkan Doğan,"Özellikle konu memleket meselesi olduğu zaman her şeyi bir kenara bırakırız. Bunun en güzel örneğini referandumda gösterdik. Ülke genelinde güzel bir sonuç aldık. Yıllardır birçok liderin konuştuğu ama bir adım atamadığı bu konuda çok önemli bir netice alındı. Bu başarıda başta tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği önemli rol oynadı. Ama Devlet Bahçeli gibi bir devlet büyüğünün ve MHP'nin buna sahip çıkması da etkili oldu. MHP lideri Bahçeli'nin, il, ilçe yönetimi ve evet diyen tüm MHP'lilerin büyük katkısı olduğunu her platformda dile getirmiştim. Bir kez daha söylüyorum ve ülkemiz ve milletimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum"şeklinde düşüncelerini ifade etti.



İzmit'in 16 Nisan referandumundaki durumunu değerlendiren Başkan Doğan, "Geçtiğimiz günlerde İzmit'teki referandum sonuçlarıyla ilgili bana sorulan bir soru üzerine söylediklerimi kamuoyunda farklı yorumlayanlar oldu. Daha önceden söylediklerimi bir kez daha söylüyorum.Türkiye geneli ve Kocaeli'nin diğer ilçelerindeki duruma bakıldığında, aslında İzmit'teki sonucun da başarılı olduğunu söyledim. Kaldı ki, Ankara ve İstanbul gibi illere göre mukayese edildiğinde İzmit'in başarısı daha net şekilde görülmektedir. İzmit, CHP'nin, MHP içindeki muhaliflerinin ve SP gibi partilerin güçlü olduğu bir şehirdir. Özellikle MHP içeresindeki Meral Akşener taraftarı muhaliflerin etkisinin göz ardı edilmemesini ifade ettim. Söylediklerim bunlardan ibarettir. Kaldı ki, referandum sonuçlarının hemen ardından MHP il başkanını arayarak il, ilçe yönetimine ve teşkilatlarına da teşekkür ettim. Bulanık suda balık avlamaya çalışanlar tarafından yapılan bu söylemler tamamen kasıtlı, farklı siyasi amaçlarla yapılan ve gerçeği yansıtmayan yorumlardır" dedi.



Başkan Doğan, demokrasi ve işçi hakları başta olmak üzere Türkiye için yapılacak daha çok iş olduğuna vurgu yaparak"Ülkücü kardeşlerimizin vatan millet konusundaki hassasiyetlerini içeren her tür faaliyetlerinin yanınızdayız. Hem ülkemizdeki hem de şehrimizdeki yarınlara yönelik gelişmeleri de birlikte getireceğiz. Daha yapılacak çok iş var. Türkiye demokrasisi, işçi hakları başta olmak üzere daha yapılacak çok iş var. Biz gönül birliği içerisinde olursak bizi hiç kimse alt edemez. Bin yıldır bu ülkede her tür oyun oynanmış ancak bu vatandaşlarımızın birlik beraberliği onların bütün oyunlarını bozmuştur" diye konuştu.



Ülkücü İşçiler Derneği İl Başkanı Fatih Pala da Başkan Doğan'a kendilerine vermiş olduğu önem ve desteklerden dolayı teşekkür ederek vatan için, millet için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Pala, "Referandum sonrası, birlik beraberliğimizin daha net görülebilmesi için ziyarette bulunmak istedik. Başkanımızla önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarımız ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu. - KOCAELİ