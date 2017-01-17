Ülkücü İşçiler Aydın'da İlk Genel Kurullarını Gerçekleştirdi

Ülkücü İşçiler Derneği Aydın İl Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulunda Başkan Mesut Gümüş güven tazeledi.



Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ülkücü İşçiler Derneği'nin Aydın'da şubesi açılmış ve İl Başkanı olarak Mesut Gümüş atanmıştı. Ülkücü İşçiler Derneği Aydın İl Başkanlığı üyeleri, hafta sonu yapılan 1. Olağan Genel Kurulunda oy kullanarak yeni yönetim kurulunu seçti.



Mevcut Başkan Mesut Gümüş'ün bu kez seçimle İl Başkanı seçildiği genel kurulda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "İl Başkan Yardımcılığı görevine Musa Taşsın, Mutlu Engin, Murat Şentürk ve Nazire Bayhan getirildi. Aynı zamanda Eğitim Birim Başkanlığına Sonay Kanut, Teşkilatlandırma Birim Başkanlığına Salih Seyrek, Bilgi işlem ve Basın Yayın Birimi Başkanlığına Oğuz Coşar, Hukuk Birimi Başkanlığına Av. M. Akif Ünlüoğlu, Denetleme Birim Başkanlığına Ahmet Abalı, Muhasebe Birim Başkanlığına Ferhat Koca, Sosyal Faaliyet Birim Başkanlığına Mustafa Yılmaz, İş ve İşçi Bulma Birim Başkanlığına Levent Varol, Mahalli Teşkilatlandırma Birim Başkanlığına Mehmet Korkmaz ve Dernek İdari Amirliğine Murat Bayrak getirildi.



Genel kurulda konuşan İl Başkanı Mesut Gümüş, Derneğin açıldığı günden bugüne kadar yapılan faaliyetler ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek projeleri hakkında bilgiler verdi. Derneğe üye olsun ya da olmasın tüm işçilerin yanında olduklarını kaydeden Gümüş, işçilerin haklarını sonuna kadar her kademede savunacaklarını sözlerine ekledi. - AYDIN