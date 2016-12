Ülkü Ocaklarından Askere Destek

Bilecik Ülkü Ocakları üyeleri, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görev yapan askerlere destek için yürüyüş düzenledi.



Ülkü Ocakları binası önünde toplanan grup ellerinde Türk bayraklarıyla komutanlık önüne kadar yürüyerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.



Burada konuşan Bilecik Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Fazlı Güner, Türk milletinin vatan toprağını korumak ve kollamak adına canını hiçe sayan, kanını dökmeye gönülden razı olan Peygamber ocağı askerlere minnettar olduğunu söyledi.



Suriye bataklığında memleket müdafaası için şehit verildiğini belirten Güner, şöyle devam etti:



"Aslan parçaları, yıldırım, kasırga oluyor, dünyayı aydınlatıyor. Bu millet biliyor ki cesur Mehmetçik, göz kırpmadan canını vatan için feda eder, bir parça dahi pişmanlık ve korkaklık göstermez. Şahadet, Mehmetçik için en değerli madalya ve makamdır. Allah, askerlerimizden razı olsun ve şahadetlerini kabul eylesin. Ülkücü Türk gençliği, her zaman askerimizin yanındayız.



Günlük siyasi çekişmeler, tartışmalar, artık geride kalmıştır. Haklıyı, haksızı arama vakti, geçmiştir. Çünkü Türk'ün ordusu, kahraman Mehmetçik, her zaman haklıdır. Millet olarak birlik olmak ve ordumuza destek olmak, en temel ve mühim vazifemizdir. Bu anlayış ve düstur içinde ordumuza her konuda sonsuz, sınırsız desteğimiz vardır."



Güner'in açıklamasının ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.