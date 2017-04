Ülkü Ocakları Uyuşturucuya Karşı Savaş Açtı

Geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığına atanan Emrah Yılan, Ülkü Ocakları olarak Malatya'da uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele başlatacaklarını söyleyerek, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençlerimizi korumak en büyük vazifemizdir" dedi.



Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, ocak faaliyetleri ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkü Ocakları içerisinde yıllardır görev yaptığını belirten Yılan, göreve geldikleri günden beri gençlere yönelik önemli faaliyetler yürütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, amaçlarının bilinçli, bilgili, kültürlü ve eğitimli bir gençlik yetiştirmek olduğunu söyledi.



"Gençliğe ne kadar yatırım yaparsak o kadar iyi olur"



Ülkü Ocaklarının gençlere çok büyük bir önem verdiğini aktaran Yılan, "Gençlik bizim için çok önemli, bu nedenle gençlerimizi hem sosyal hem de kültürel anlamda iyi yetiştirmek istiyoruz. Bunun için birçok alanda önemli ve anlamlı faaliyetler yürütüyoruz. Ülkü Ocakları olarak bizim Sosyal Faaliyet Birimimiz ile Kültür ve Sanat Birimimizin yürüttüğü bazı çalışmalar ve kurslarımız var. Kültür-sanat anlamında mehteran bölüğümüzü oluşturduk, faaliyetlerine başladı. Yine bunun yanında saz kursumuz var. Eğitim alanında ise, her hafta farklı bir konuda gençlerimize sohbet veriyor ve onları aydınlatıyoruz. Ayrıca, YGS kurslarımız var, orada da üniversiteye hazırlanan gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yine eğitim alanında yürüttüğümüz çalışmalara örnek olarak da: Geçtiğimiz günlerde Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ömer Halisdemir ve Dede Korkut Kütüphanelerini hayata geçirdik. Bunun yanında köy okullarımıza da büyük desteklerimiz oldu. Bu faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek. İyi bir gençlik yetişmesinden hepimiz sorumluyuz. Ülkemizin kalkınması ve daha iyi yerlere gelmesi açısından gençliğe ne kadar yatırım yaparsak o kadar iyi olur. Biz Ülkü Ocakları olarak bunun farkındayız ve bu yöndeki çalışmalarımız güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Kapımız sonuna kadar açık"



Bütün gençleri Ülkü Ocaklarına davet eden Yılan, "Biz yaptığımız bu tür faaliyetlere gençlerimizin katılmasını istiyoruz. Her zaman olduğu gibi gençlerimize kapımız sonuna kadar açık. Ülkü Ocakları olarak gençlerimize spor, sanat ve eğitim gibi her alanda destek vermeye hazırız. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey'de bunu her fırsatta dile getiriyor. Amacımız gençlerimize katkı sunmak. Bu kutsal mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Çünkü gençlik bizim her şeyimiz" diye konuştu.



"Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençlerimizi korumak en büyük vazifemizdir"



Başkan Yılan, Ülkü Ocakları olarak gençleri kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumak için büyük mücadeleler verdiklerini belirterek, "Üzülerek ve içim kan ağlayarak söylüyorum: Ne yazık ki ülkemizde uyuşturucu denen bir illet var ve bu illet maalesef artık liselerden orta öğretim seviyesine kadar düşmüş durumda. Bizler de Ülkü Ocakları olarak en büyük mücadelemizi bu alanda veriyoruz. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz'un talimatı ile Türk gençliğini uyuşturucu ve madde bağımlılığından kurtarmak adına büyük bir savaş ve mücadele başlattık. Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençlerimizi korumak en büyük vazifemizdir. Bu konuda Malatya'da da gençlerimizi bilinçlendirmek ve gençlerimizde farkındalık oluşturmak adına çok önemli faaliyetler yürüteceğiz. Yapacağımız programlarla ve panellerle bu konuda büyük bir adım atacağımızı düşünüyorum. Ben basın aracılığıyla gençlere de seslenmek istiyorum; 'Damarlarınızdaki asil kanı bu pislikle kirletmeyin'" şeklinde konuştu. - MALATYA