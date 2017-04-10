Ülkü Ocakları'ndan 'Tek Sevdamız Türkiye' Konseri

Şabanözü Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 'Tek Sevdamız Türkiye" isimli bir eğlence programı düzenledi.



Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, Eldivan Belediye Başkanı Nusrettin Gökçer, MHP Çankırı İl Başkanı Hidayet Çelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Bahadır Akbaba, Çankırı Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Güngör ile STK temsilcileri, vatandaşlar ve ülkü ocakları mensupları katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Çankırı Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Güngör, Ülkü Ocaklarının amacının vatanına ve milletine bağlı çalışkan ve dürüst insanlar yetiştirmek olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin büyük bir kuşatma altında olduğuna dikkat çeken Güngör, kalbi yalnızca vatan ve millet aşkıyla çarpan ülkücülerin hangi şart altında olursa olsun duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.



Program sonunda sahne alan sanatçılar Seyhan Sürmeli ve Ozan Manas sevilen şarkıları ile gençleri coşturdu. Sanatçılar tarafından seslendirilen türkülere katılımcılarda eşlik ettiler. - ÇANKIRI