Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz'dan Bahçeli'ye Destek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ""Ülkü Ocaklılar, kimin ya da kimlerin ne söylediğine bakmaksızın bilge lider Devlet Bahçeli Bey'in yanındadır" dedi.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Kılavuz, Ülkü Ocaklarının milletin emrine amade milyonlar yetiştirdiğini belirterek, bugün de hedef ve çalışmalarının bu yönde olduğunu vurguladı. Türk milletinin geleceği olan Ülkü Ocaklıların yarının milliyetçi büyük Türkiye'sinin inşası olacağını kaydeden Kılavuz, "Umutlarımız güçlü, yolumuz kutludur. Bu durumun ahvalini kavrayamamış bir takım zevat Ülkü Ocaklarının ismini farklı mecralara çekmeye çalışmaktadır. Geçmişini çok iyi bildiklerimiz, isimleriyle toplum önüne çıkacak kadar şahsiyet sahibi olamayanlar, ömürlerini nefis tatmini uğruna goy goyculukla geçirenler, kutlu dergahımızı sıçrama tahtası olarak görenler ve görünürde dost, ikiyüzlü düzenbazlar bu hareketin kaderini tayin edemezler. Dünleri siyasi dönekliklerle dolu olup bugün kendilerine Ülkücülük sıfatını yakıştırmaya çalışanlar, Ülkü Ocaklarının maneviyatını kavrayamazlar. Hepsinden öte hiç kimse, fedakar, cefakar ve yarınlara umut bağlamış Ülkücüleri yolundan döndüremez. Ülkü Ocakları siyasetin dehlizlerinde kartvizit misali kullanılacak bir yapı, Ülkü Ocaklılar ise kendini bilmezlerin siyasi menfaatleri uğruna omuzlarına basılacak kişiler değildir. Zikzaklı geçmişi olanlar, hatıraları yok sayanlar, kirli kadrolarla kumpas kurmaya çalışanlar, Ülkü Ocaklarını çeşitli olaylara çekmeye kalkışanlar ve duruma göre söylem değiştirenler biran evvel kendilerine çeki düzen verip akıllarını başlarına almalıdırlar. Bilinmesini isteriz ki; Ülkü Ocaklı milyonlarca evladı, töresine ve aldığı terbiyeye bağlı bir şekilde, kimin ya da kimlerin ne söylediğine bakmaksızın bilge lider Devlet Bahçeli Bey'in yanındadır. Vaziyetten görev çıkarıp ilk fırsatta gemiyi terk edenlere ve şahsi çıkarları için davasını pazarlayanlara rağbet etmeden, her dönem öngörüleri ile geleceği planlayan ve eğilmeden, dosdoğru bir şekilde hayatını bu davaya vakfeden bir liderin emrinde olmak ise bizler için dünyalık tüm menfaatlerin üzerindedir. Yusuf Has Hacib'in Kutatgu Bilig'de, 'Kendi çıkarını kollama, halkın çıkarını gözet, kendi çıkarını milletin çıkarı içinde gör' sözleriyle ifade ettiği binlerce yıllık şiarı kendine yaşantı haline getiren Türkmen beyine sadakat ilkemizdir" diye konuştu.



Herkese ve her şeye rağmen Ülkü Ocaklarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak ve ömrünü Türk milletine hizmetle geçirecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğini belirten Kılavuz, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türk milletinin bölünmez bütünlüğünün harcı olarak, nifak saçmayı meziyet haline getirenlerin amaçlarına ulaşmasına asla müsaade etmeyecektir. Ne birliğimizin bozulmasına ne törenin hiçe sayılmasına ne de yurdumuzun buhrana sokulmasına sessiz kalmayacaktır. İnandığımız Allah davasına hizmete aşkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin emanetinin canımızdan değerli olduğu bilincindeyiz. Bu bilinçle sevdamız olan Türk milleti için ve vurgunu olduğumuz cennet vatan uğruna baş vermekten dün olduğu gibi bugünde geri durmayacağız. Bayrağımızı zirvede dalgalandırmayı en büyük onur sayacak ve şartlar ne kadar zor olursa olsun asla bu uğurda mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir makam mevki kaygısı olmadan, her türlü dünyalık menfaatten uzak ve Allah'ın rızası dışında bir rıza gözetmeksizin, büyük Türk milletine hizmet etmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Kim ne derse desin makamı da mevkiyi de takdiri de yalnızca Yüce Allah'tan dileyerek, dünyalık makamların en yücesi olduğuna inandığımız Ülkücülüğü hakkıyla yaşamanın çilesine talip olacağız. Samimiyetle ve kişiliğinden taviz vermeden Ülkücülüğünü halisane yaşayan her biri iman ve ahlak abidesi ağabeylerimizi ve kardeşlerimizi her zamanki gibi bağrımıza basarak başımızın tacı sayacağız. İl, ilçe ocak başkanlarımız başta olmak üzere tüm ülküdaşlarımızla birlikte, perçinlemiş bir şekilde fitneye mahal vermeden, yeminimizde de belirttiğimiz gibi azim ve kararlılıkla yolumuza devam ederek; Milliyetçi Türkiye'ye, Turan'a kadar durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda, "Kalü Bela"dan mahşere uzanan ülküdaşlık ve kardeşlik hukukumuza bağlı bir şekilde yürüyecek, "Mahkem-i Kübra"da da birbirimize şahit olacağız. Bu yolda cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey yol başçımız, Türkmen beyi Sayın Devlet Bahçeli Bey liderimiz, canlarını bu kutlu yolda feda eden şehitlerimiz mihenk taşlarımız, yarınlarımızın teminatı olan Ülkücü Türk gençliği ise gücümüzdür. Kendi kurguladıkları basit senaryolara Ülkü Ocaklarını alet etmeye çalışan kurt postu giymiş dedikodu cambazlarına, kulislerden beslenerek akıllarınca tezgah kurmaya çalışan omurgasızlara, ömrü boyunca adamlıktan ve ahlaktan nasibini almamış şarlatanlara, sesleniyorum; hepinizi tanıyor ve niyetinizi çok iyi biliyoruz. Bedenen gelişip beynen gelişmeyen, kalbi bozuk şahısların kurguladığı oyunların da farkındayız. Hırsa bürünüp gözünü karartarak şahsi çıkarları adına bizleri polemiğe çekmeye çalışanlar, fütursuzca kurumumuzu karalamaya kalkışanlar gücümüze güç katmakta, daha büyük işler başarmak için azmimizi artırmakta, bilenmemizi sağlamaktadırlar. Sicili bozuklar, kalbi kararmışlar, geçmişi şaibeliler ve siyasi fırıldaklar girdikleri bu çıkmazda ilelebet yok olacaklardır. Dün töreyi bozanlar kendilerine çekidüzen vermedikçe töreye uygun muamele beklememelidir. Sabrımızı ve cesaretimizi sınayanlar felakete doğru yol aldıklarının farkına varmalı ve hüsrana uğrayacaklarını bilinmelidir." - ANKARA