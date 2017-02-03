Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz Açıklaması

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, tüm teşkilat ve mensuplarıyla birlikte sonucu ve bedeli ne olursa olsun tereddütsüz şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında ve emrinde olduklarını bildirdi.



Kılavuz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ve milletin yakın dönem siyaset kitaplarında bir dönüm noktası olarak anlatılacak kadar kritik ve keskin bir süreçten geçtiğini belirtti.



"Türk milletini hedef alanların bin bir farklı suret ve sıfatla türlü hesaplar içerisinde olduğunu" ifade eden Kılavuz, Ülkü Ocakları ve davasına yürekten bağlı olanların, bu zor günlerde birlik ve beraberliğe gölge düşürerek, yarım asırlık kazanımları sıkıntıya sokmak isteyecek kişi ve kurumlara karşı, duruşundan ve tavrından en ufak bir taviz vermeyeceğini vurgulandı.



Bütün teşkilatların, etle tırnak gibi daha da sıkı kenetleneceğini belirten Kılavuz, "Bilinmesini isteriz ki Ülkü Ocakları; Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in yanından hiçbir zaman ayrılmayan, ömrünü davamıza ve Türk milletine adamış liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrindedir. Ülkü Ocaklılar tüm samimiyet ve cesaretleriyle 'Bilge Lider'in yanındadır. Milletimizin müreffeh geleceğine inananlar, Türkmen Beyi ile aynı safta omuz omuzadır." görüşlerine yer verdi.



Kılavuz, gerek duruşları gerekse açıklamalarıyla onlarca kez dile getirdikleri bağlılıklarının ezeli ve ebedi tavırları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu tavrımız, dün Başbuğumuzu sırtından vurmaya çalışanların, dünyadaki her şeyden daha aziz bildiğimiz davamıza yürekten değil mideden bağlı olanların ve kendini zeki zanneden ahmakların anlayabileceği bir husus değildir. Bu hain odaklardan anlamalarını değil, hafıza ve beyinleri yeterse ezberlemelerini bekliyoruz ki; Ülkü Ocakları tüm teşkilat ve mensuplarıyla birlikte Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli Bey'in bizatihi tereddütsüz bir şekilde, sonucu ve bedeli ne olursa olsun, yanında ve emrindedir. Sağır sultanın bile duyduğu bu gerçeği, basın ve gazetecilik adı altında fitne tohumları ekenler belleklerine kazımalıdır."