Ülkü: "Millet Geleceğine Sahip Çıktı,ülkemize Hayırlı Olsun"

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan Anayasa referandum unun sonucuna ilişkin yazılı bir mesaj yayınladı.



Sandıkta kararını açıklayan Ülkü, daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını belirterek mesajında şunları söyledi:



"Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla; yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine "Evet" dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin geleceğinin oylandığı bu referandum da, artık belirsizlikle, siyasette vesayetle, toplumda düşmanlıkla, ekonomide gerilemeyle, hukukta adaletsizlikle ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlığa neden olan darbelerle, muhtıralarla ve müdahalelerle kaybedecek zamanının olmadığını, köklü çözümlere ihtiyacımız olduğunu milletimiz bu kararı ile doğrulamıştır. Bu referandum da da, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referandum a katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır. Önümüzde, Uyum Yasaları, AB öncelikli olmak üzere Uluslararası İlişkiler, Kamu Personel Reformu, Seçim ve Siyasi Partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri vardır. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecektir. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz olacaktır. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun" - İZMİR