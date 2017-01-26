Ülkesine Dönen Sudanlı Muhalif Politikacı Mehdi'den İlk Açıklama

Sudan'daki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, ülkesine döndükten sonraki önceliğinin hükümetle silahlı gruplar arasındaki savaşı sonlandırmak ve demokrasiyi tesis etmek olduğunu söyledi.



Mısır'ın başkenti Kahire'de 30 ay kaldıktan sonra yurda dönen Mehdi, başkent Hartum'da binlerce partiliye yaptığı konuşmada, "Savaşın durdurulması, barış ve demokrasinin tesis edilmesi partinin değil, ulusal iradenin üzerinde anlaştığı konulardır. Bizim de döndükten sonraki önceliğimiz bu olacaktır." dedi, ancak yapacaklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.



Hükümetin ateşkesi 6 ay uzatma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Sadık el-Mehdi, saldırıların durması için tüm taraflarla birlikte çalışacağını aktardı.



Sudan'da 2 dönem başbakanlık yapan Mehdi, "hükümeti çatışma bölgelerinde sivillere yönelik ihlaller işlemekle itham ettiği" gerekçesiyle 2014'te yaklaşık 1 ay gözaltına alınmıştı. Gözaltı sürecinin ardından ülkesinden ayrılan Sadık el-Mehdi, Ağustos 2014'ten bu yana Kahire'de kalıyordu. Bu dönemde ana ikamet adresi Kahire olan Mehdi, farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştirmişti.



Hükümet karşıtı muhalif hareketlenmede kilit isimlerden biri olduğu ifade edilen Mehdi'nin Aralık 2014'te ülkedeki siyasi ve silahlı muhalif grupların bir araya gelerek oluşturduğu "Nida Sudan" ittifakında etkin olduğu belirtiliyor.



Söz konusu muhalif grubun, Ömer el-Beşir'in 1989'da devlet başkanı olmasından bu yana hükümete karşı kurulan en büyük muhalif ittifak olduğu kaydediliyor.



Sudan'ın Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor.



Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü ise 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.