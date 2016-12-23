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Ülker, Pladis'e Hisse Devredecek
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Ülker, Pladis'e Hisse Devredecek

Yıldız Holding, Ülker'in yüzde 21'ini pladis'e devredecek.

Ülker, Pladis'e Hisse Devredecek

Yıldız Holding, Ülker'in yüzde 21'ini pladis'e devredecek.

Kaynak: Dunya.com

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