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Ülker, Pladis'e Hisse Devredecek
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Ülker, Pladis'e Hisse Devredecek
23 Aralık 2016 Cuma 10:02
Yıldız Holding, Ülker'in yüzde 21'ini pladis'e devredecek.
Yıldız Holding, Ülker'in yüzde 21'ini pladis'e devredecek.
Kaynak:
Dunya.com
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