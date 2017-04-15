Ülkemiz, En Çok Turist Çeken Ülkeler Arasında 6'ıncı Sırada"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Ülkemiz son 15 yılda turizmde önemli bir başarı hikayesine imza atmıştır. Sektör, 2023'teki ilk 10 ülke arasına girme hedefimizi şimdiden yakalamış ve ülkemiz, dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 6'ıncı sıraya yerleşmiştir." dedi.



Arısoy, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Turizm Haftası dolayısıyla Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen törende yaptığı konuşmada, turizmin Türkiye ekonomisi açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.



Turizmin ekonomik kalkınmada da vazgeçilmez olduğunu belirten Arısoy, "Turizm, doğal ve tarihi mirasın korunmasına, kültürler arası iletişim ve dünya barışına kadar birçok alanda insanlığa katkıları tartışılmaz bir hizmet ürünüdür. Ülkemiz için de bölgesel ve küresel zeminde insani diplomasiyi sağlayan önemli bir faaliyet alanı haline gelmiştir." dedi.



Bugün turizmin gelişmekte olan ülkelerin kalkınma stratejilerinin motoru haline geldiğini ifade eden Arısoy, şunları kaydetti:



"Ülkemiz son 15 yılda turizmde önemli bir başarı hikayesine imza atmıştır. Sektör, 2023'teki ilk 10 ülke arasına girme hedefimizi şimdiden yakalamış ve ülkemiz, dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 6'ıncı sıraya yerleşmiştir. 2002 yılında 13 milyon olan turist sayısı, 2015'te 40 milyona ulaşmıştır. Turizm gelirimiz 2002 yılında 12,5 milyar dolarken, 2015 yılında 31,5 milyar dolara ulaşmıştır. Turizm gelirlerinin cari açığı karşılama oranı yüzde 80, dış ticarette açığı karşılama oranı yüzde 42, toplam ihracattaki payı yüzde 22 seviyelerini yakalamış, turizm sektörü 1,5 milyon insanımızın istihdam edildiği önemli bir sektör haline gelmiştir."



"Bildiğiniz gibi Türkiye çok önemli bir dönemeçten geçiyor." diyen Arısoy, şöyle devam etti:



"Bu alanda çok büyük mücadeleler veriyoruz. Dünya da global terörün altında zor bir dönemden geçiyor. Bu küresel sorunların yansımalarını ülkemizde de görüyoruz. Fakat bütün bu sorunların üstesinden gelen tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde turizm hamlesi başlattıklarını vurgulayan Ömer Arısoy, yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk vatandaşını ve bunların komşularını düğün, nişan gibi organizasyonlar için davet ettiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.



Bakanlık olarak destinasyonları zenginleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Arısoy, "Birçok ülkeyle iş birliği anlaşmaları yapıyoruz. Turizmimizi deniz, güneş, kum çemberinin dışına çıkarmaya, çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu hafta vesilesiyle üzerinde durmamız gereken husus, destinasyonların markalaştırılması. Mevcut turizm arzımızı korumak önemliydi ancak bunun kadar önemli bir konu, yeni ürünler geliştirmektir. Eğer bir destinasyon, turist çekmek istiyorsa farklılık ve özgünlük sunmalıdır." diye konuştu.



"Gaziantep yemekleri üzerinden Türk mutfağının tescillenmesi önemli"



Gaziantep'e gelmişken kent mutfağının UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na girdiğine de değinmeden geçemeyeceğini dile getiren Arısoy, "Aynı zamanda Gaziantep yemekleri üzerinden Türk mutfağının tescillenmesi çok önemli. Bakanlık olarak katıldığımız fuarlarda Gaziantep'in ürünlerini tanıtmaya gayret ediyoruz. Ülkemiz için negatif algı teşebbüslerini, kültürel ve sanatsal açıdan güçlü halkla ilişkiler kampanyaları yürüterek bertaraf edeceğiz. Türkiye için turizmde ilk üçe girme hedefini gerçekleştireceğiz." dedi.



Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi, gösteri sundu.



Törene İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Bülent Öztürk, Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu da katıldı.