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Ülkelerin Altın Rezervleri Açıklandı
18 Ocak 2017 Çarşamba 11:22
Dünya Altın Konseyi, ülkelerin altın stoklarını bildiren bir rapor yayımladı.
Dünya Altın Konseyi, ülkelerin altın stoklarını bildiren bir rapor yayımladı.
Kaynak:
Dunya.com
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