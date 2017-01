Ülkeler İngiltere'yle Serbest Ticaret Anlaşması İçin Sırada"

LONDRA (AA) – İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson çok sayıda ülkenin İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamak için sırada olduğunu söyledi.



İngiliz The Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede Johnson, yapılan referandum ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış kararı almasının ardından çok sayıda ülkenin kendileri ile serbest ticaret anlaşması yapmak için sırada olduğunu belirtti.



Johnson, "Ortak ticaret politikasının artık bir parçası olarak kalmayacağız. ya da ortak dış ticaret tarifesi tarafından sınırlandırılmayacağız. Ticaret politikamız AB Komisyonu tarafından yönetilmeyecek." ifadelerini kullandı.



İngiltere'nin AB'den ve ortak pazardan ayrılmasının yeni ticari fırsatları kapı aralayacağına işaret eden Johnson, "Dünyada farklı ülkelerle yeni serbest ticaret anlaşmaları yapabileceğiz. Bu ülkeler şimdiden sıraya giriyorlar. AB'nin mevcut yasaları çerçevesinde birlikten ayrılana kadar bu serbest ticaret anlaşmalarını resmen yürütemiyoruz. Fakat fikirleri not alamayacağız da denemez." değerlendirmesinde bulundu.



İngiltere Başbakanı Theresa May dün 12 maddelik AB'den çıkış stratejisini açıklayarak, ülkenin ortak pazarda da ayrılacağını belirtmişti.