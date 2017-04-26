Ülke Genelinde Kaos Oluşturmak İsteyen 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

16 Nisan'da yapılan referandum sonrası ülke genelinde kaos oluşturmak ve bazı sokak olaylarını başlatmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ülke genelinde kaos oluşturmak ve bazı sokak olaylarını başlatmaya çalıştıkları iddia edilen kişilere yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR