Ülke Genelinde Kaos Oluşturmak İsteyen 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Ülke genelinde kaos oluşturmak isteyen 12 kişi adliyeye sevk edildi



İZMİR - 16 Nisanda yapılan referandum sonrası ülke genelinde kaos oluşturmak ve gezi parkı tarzı sokak olaylarını başlatmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; ülke genelinde kaos oluşturmak ve gezi parkı tarzı sokak olaylarının başlatmaya çalıştıkları iddia edilen kişilere yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.