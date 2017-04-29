Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarından üretilen tomruklardan iyi vasıflı olanlarının ülke ekonomisine kazandırdığı katkı itibarı ile sınıf atlamasına yönelik çalışmalar meyve vermeye başladı.



Orman ürünleri standartlarını tam ve doğru olarak uygulama yönünde çaba sarf eden Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, birinci sınıf tomruklara standardizasyon esasları gereği mavi kuşak, ikinci sınıf tomruklara kırmızı kuşak ve üçüncü sınıf tomruklara ise siyah kuşak çektirerek ihaleye hazırladı.



Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, açık artırmalı odun ürünleri ihale öncesi Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünün depolarını denetledi. Bölge Müdürü Hasan Keskin, Boğabeli Orman İşletme şefliği, Kemer orman ürünleri deposunda, ürün cins ve sınıflarının standartlara göre birbirine geçişine müsaade etmemek maksadı ile yapılan işlem ile ilgili olarak yapılan düzenlemeyi yerinde inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp talimatlarda bulundu. Yapılan yeni uygulamanın tekniğe uygun ve güzel yapıldığını söyleyerek emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.



İhalelere katılacak tüccarlarda sınıflandırmada ki hassasiyetten ötürü memnuniyetlerini bildirdi.



Akabinde Yığılca Balköy Bal Üretim Ormanı Proje Uygulama sahasını gezen Bölge Müdürü Hasan Keskin kazasız bir yıl geçirilmesi ve başarı dileklerinin ardından Yığılca'dan ayrıldı. - DÜZCE