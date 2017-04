AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, "Marmaris'te mühürsüz oylar geçersiz sayılsaydı hayır oyları daha az çıkacaktı." dedi.



Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe binasında basın toplantısı düzenleyen Ülgen, Anayasa değişikliği halk oylamasında kendilerine destek veren MHP'lilere ve oylamaya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.



Marmaris'te her sandıkta siyasi partilerin görevlendirdiği kişilerin bulunduğunu hatırlatan Ülgen, "Seçim günü oy pusulalarının mühürlenmesi gerekiyordu. Ancak Marmaris'te 5 sandıkta bazı oy pusulalarına mühür vurulmadı. Oy kullanmaya başlandıktan sonra mühürsüz oldukları fark edildi." diye konuştu.



Mühürsüz oyların olduğu sandıkta, CHP'li, MHP'li, HDP'li sandık kurulu üyelerininde olduğuna dikkati çeken Ülgen, "Sabahtan unutkanlıktan kaynaklanan bir olay bu mühür olayı. Samimi olmak lazım. O gün orada ısrarla bu mühürsüz oylar kabul edilsin diye bastıran uğraşan bir zihniyetin, hemen arkasından sonuçlar açıklandıktan sonra itirazlarını anlamak mümkün değil. İş mahkemeye kadar gitti. Çıkacak her karara saygılıyız. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Ülgen, mühürsüz oyların çıktığı her sandıkta tutanak altına alındığını ifade ederek, "5 sandıkta toplam 207 mühürsüz oy var. Bir sandıkta 37 mühürsüz çıkan oydan 4 tanesi evet, 33 tanesi de hayır çıkmıştı. Türkiye genelinde mühürsüz oylarda evet ve hayır oylarının arasında büyük fark olmadığı kanısındayım. Marmaris'te mühürsüz oylar geçersiz sayılsaydı hayır oyları daha az çıkacaktı, bu kesin." şeklinde görüş bildirdi.