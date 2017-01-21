Ulaştırma Memur-Sen Istanbul 2 No'lu Şube Olağan Genel Kurulu

Ulaştırma Memur-Sen İstanbul 2 No'lu Şube 2. Olağan Genel Kurulu, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Konferans Salonu'nda başladı.



Üyeler, Şube Başkanı Süreyya Balaban'ın tek aday olduğu genel kurulda hazırlanan sandıklarda oy verme işlemini sürdürüyor.



Genel kurula katılan Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçime tek aday olarak giren Balaban ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Cankesen, Atatürk Havalimanı'nda güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini, ulaştırma çalışanlarının haklarını korumak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.



Kamuda çalışan memurların yıllardan bu yana ihmal edilen birçok sorununun bulunduğunu ifade eden Cankesen, "Mesaiden tutun da havacılık tazminatına, ardından hafta sonu, bayram çalışması, üniversite mezunlarının 3 bin 600 ek gösterge alması, ek ödemelerin ve aile yardımlarının emekliliğe yansıtılmaması, buna mukabil toplu sözleşme masasında savunacağımız birçok madde var. Bunlarla ilgili hazırlıklarımız başladı." dedi.



Cankesen, havacılık tazminatı konusunun uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.



Bunun yaklaşık 10 bin çalışanın aklını meşgul ettiğini kaydeden Cankesen, şöyle devam etti:



"Havacılık tazminatı, 2005 yılında şimdiki Başbakanımızın, o zamanki bakanımızın da yardımıyla faaliyete geçmiştir. Gruplar o zaman ayarlanmıştır. Biz 2005 yılından geçen seneye kadar yetkili sendika değildik. Bu arada bizim hizmet kolumuzda faaliyet gösteren başka sendika, yetkili sendika sıfatıyla yıllarca bu insanları temsil etmiş, temsil etmenin yanında da hiçbir şekilde de bu insanların hakkını, hukukunu bir şekilde gözetmemiş. Burada yapılan ayarlamalar, o zamandan bu zamana, aradan geçen 12 yıllık zaman diliminde bir defa gruplar oluşturulmuş. Üç sefer gruplar ayarlanmış. Ayarlanan gruplara bakın, kendileri de web sayfalarında ilan etmişler. 'Biz müdahil olamadık, biz bu işi beceremedik, biz bu işin üstesinden gelemedik' diye itirafları var. O yüzden burada işin ehline bırakılmadığından dolayı yıllardan beri ihmalin sonucunda şu an geldiğimiz noktada havalimanları çalışanları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) mensubu kardeşlerimiz hakikaten sıkıntı içerisindeler. En son yaptığımız toplu sözleşmede biz bunu gündeme getirdik. 'İlave havacılık tazminatı adı altında 31 Ocak tarihi itibarıyla ödenmek suretiyle' diye mutabakat metnini imzaladık, imza altına aldık. Ancak burada yapılan bürokratik görüşmelerle ve ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür durumuna bakarsanız, bu durum içerisinde de burada bir eksiklik oldu. 31 Ocak'ın üzerinden tamı tamına 1 sene dolacak, az kaldı. Çünkü bu 2016'daydı. Bir yıllık zaman dilimi içinde bu hakkımız verilmedi. Bu bizim hakkımız. Bir şekilde bu hak alınacak."