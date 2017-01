Ulaştırma Memur-Sen'de Olağan Genel Kurul Heyecanı

Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası İstanbul 2'nolu Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu başladı. Genel kurula tek listeyle gidilirken mevcut şube başkanı Süreyya Balaban yeniden aday oldu.



Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası İstanbul 2'nolu Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Konferans Salonu'nda başladı. Genel kurula tek listeyle gidilirken mevcut şube başkanı Süreyya Balaban, yeniden şube başkanlığına aday oldu. Olağan genel kurula, üyelerin yanı sıra Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Genel Başkanı Can Cankesen de katıldı.



Olağan genel kurula ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Genel Başkanı Can Cankesen, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bugün kardeşlik ve dostane ortam içerisinde güzel bir genel kurul yapıyoruz. Tek listeyle seçime gidiyoruz. Atatürk Havalimanı'nda güçlü bir şubemiz var. Bir milyon üyemizle hizmetimiz 81 ilimizde devam ediyor. Havalimanlarında da ayrı örgütlüyüz. Havalimanlarında da ayrı ayrı şubelerimiz var. Her havalimanında da varız. Ulaştırma çalışanlarının haklarını savunmak adına elimizden gelen tüm çabayı kamu personeli danışma kurullarında, toplu sözleşme masalarında bütün kurum ve kurullarda çabamız sınırsızdır. Seçimimiz de hayırlara vesile olsun" dedi.



"Her zaman olduğu gibi çalışanların hakkını savunacağız"



Sendikanın gelecek dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler de veren Cankesen, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Kamuda çalışan memurların yıllardan beri ihmal edilmiş birçok sorunu var. Bunların içerisinde mesaiden tutun havacılık tazminatına, ardından hafta sonu çalışması, bayram çalışması, üniversite mezunlarının 3 bin 600 ek gösterge alması, ek ödemelerin, aile yardımlarının emekliliğe yansıtılmaması, buna mukabil toplu sözleşme masasında savunacağımız birçok madde var. Bunlarla ilgili hazırlıklarımız başladı. Ağustos ayından önce kendi kurum ve kurullarımızla bir araya gelerek geleceğiz ve bu minvalde sekizinci ayda masaya oturduğumuzda her zaman olduğu gibi dolu ve donanımlı vaziyete oturup çalışanların hakkını savunacağız" ifadelerini kullandı.



Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası İstanbul 2'nolu Şubesi'nin 2. Olan Genel kuruluna tek listeyle gidilirken Süreyya Balaban'ın oylama sonucunda yeniden şube başkanlığı görevine gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL