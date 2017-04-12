Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kararsızı da, 'hayır' diyeni de ikna edip, ülkemizin geleceği için, 15 Temmuz'da bir ve beraber olarak millet olma şuuruyla meydanlara indiğimiz gibi 16 Nisan'da da 'evet' demek için sandıklara gideceğiz." dedi.



Arslan, Sancaktepe'de Kars, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, bugüne kadar Türkiye'nin geleceğine ve büyümesine vesile olan her projeye "hayır" diyenlerin, ülkenin hayrına olan Anayasa değişikliği için de kuru gürültü ve yalanla "hayır" kampanyası yürüttüğünü dile getirdi.



16 Nisan'daki referandum da "evet" demek için çok gerekçe bulunduğunu belirten Arslan, "Rabbimize şükrediyoruz; doğru anlatıldı ki insanımızın gözünde ben artık soru işareti ve tereddüt görmüyorum. Milletimiz çok net bir şekilde 'evet' diyor." ifadelerini kullandı.



Ahmet Arslan, "Çift başlılıktan kurtulmak için, geçmişte IMF kapılarında dilendiğimiz günleri yaşamamak için, 14 yılda 3 kat büyüyen Türkiye'nin daha hızlı büyümesi için bu Anayasa değişikliği bizim olmazsa olmazımızdır." dedi.



Türkiye'nin geçmiş dönemde ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yaşadığı sıkıntılardan örnekler veren Arslan, "Bugün 'hayır' diyen, o günkü SSK'nın genel müdürü olan zatın Savaş Ay'ın o programında düştüğü hale Allah hiçbirimizi düşürmesin." diye konuştu.



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çok daha güçlü hale geleceğini ve hızlı karar alıp uygulama mekanizmasıyla çok daha hızlı büyüyeceğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:



"Siz 16 Nisan'da iradenizin, geleceğinizin arkasında sağlam durursanız, dünya da bizi durduramayacak, hainler de, onların maşalığını yapan terör örgütleri de durdurmayacak, 'hayır'cılar da durduramayacak. Gençlere, çocuklara daha iyi bir ülke bırakmak bizim boynumuzun borcudur. Ülkemizin her yeri kalkınıyor. Daha güçlü büyüyebilmemiz, daha güçlü yürüyebilmemiz için el ele olmalıyız. Bu, ülkemizin geleceği için önemlidir. Bu, çocuklarımızın, torunlarımızın daha güçlü bir Türkiye'de yaşayabilmesi için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayalım."



Bakan Arslan, "Kararsızı da, 'hayır' diyeni de ikna edip, ülkemizin geleceği için, 15 Temmuz'da bir ve beraber olarak millet olma şuuruyla meydanlara indiğimiz gibi 16 Nisan'da da 'evet' demek için sandıklara gideceğiz." ifadesini kullandı.