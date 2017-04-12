Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin geleceği için daha güçlü olunması gerektiğini belirterek, "Güçlü olabilmemiz için de hızlı hizmet etmemiz lazım. Akşam karar verip sabah uygulayabilmemiz lazım. Onun yolu da bir fırsat olarak 16 Nisan'da kapımıza gelmiştir." dedi.



Arslan, Kars-Ardahan-Iğdır Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği'nin Ümraniye'de düzenlediği toplantıda, bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermek için doğu ve güneydoğuda 23 ile Cazibe Merkezleri Programıyla yatırım destekleri sağladıklarını anlattı.



Kars, Ardahan, Iğdır ve çevre illerde gerçekleştirdikleri karayolu, demiryolu ve havalimanı projelerinden bahseden Arslan, bu bölgede tarım ve hayvancılığın canlanması için de önemli adımlar attıklarını dile getirdi.



Bakan Arslan, Kars'ta 94 milyon liralık bir lojistik merkezinin temelini attıklarını belirterek, 30 Ekim 2018'de hizmete girecek bu projenin ildeki istihdama önemli katkı sağlayacağını bildirdi.



- "Çift başlı sistem kör topal yürüyor"



Türkiye'de sistemin çift başlı olarak kör topal yürüdüğünü, buna rağmen AK Parti'nin ülkeyi 3 misli büyüttüğünü aktaran Arslan, şunları kaydetti:



"Ama bizim elimizi güçlendirmemiz lazım. Nasıl ki biz ülkenin her yerine bölünmüş otoyollar yapıyorsak, sizin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hükümet etme mekanizmasının yolunu otoyollar gibi açmanız lazım. Siz bizim yolumuza ne kadar hızlı açarsanız, biz size o kadar hızlı hizmet ederiz. Çift başlılıktan, vesayet odaklarından, bürokratik oligarşiden kurtulmamız lazım. İşte onun yolu da 16 Nisan.



Dış güçler özellikle terör örgütlerini bizim başımıza bela ettiler. Baktılar bizi bölemiyorlar, en son FETÖ ile yapmaya çalıştılar. Millet bir ve beraber olup onları engelledi. Ekonomik olarak da yapmaya çalıştılar. Baktılar, onu da beceremiyorlar; bu millet 16 Nisan'da 'evet' diyecek, kimse Türkiye'yi tutamayacak; o zaman dediler ki 'Bunu engellemememiz lazım.' Şimdi de 'hayır' çıksın diye olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar."



Bakan Arslan, Türkiye'nin geleceği için daha güçlü olmak gerektiğini vurgulayarak, "Güçlü olabilmemiz için de hızlı hizmet etmemiz lazım. Akşam karar verip sabah uygulayabilmemiz lazım. Onun yolu da bir fırsat olarak 16 Nisan kapımıza gelmiştir. Bu fırsatı lütfen tepmeyelim." dedi.



Türkiye'nin bugününün dünden iyi olduğunu, ama yarınlarının da bugünden çok daha iyi olmasını istediklerini ifade eden Arslan, bunun yolunun da 16 Nisan'daki referandum dan geçtiğini söyledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "4 gün kaldı. Evet, yüzde 50 artı 1 yetiyor ama 'Nasıl olsa evet çıkıyor.' diye gevşemeyelim. Yüzde 60 çıkacağına yüzde 65 çıksın, yüzde 65 çıkacağına yüzde 70 çıksın. Daha güçlü olacağız. Özellikle büyümemizi, güçlenmemizi istemeyen o dış güçlere, o yedi düvele diyeceğiz ki 15 Temmuz'da nasıl omuz omuza durduysak, 16 Nisan'da da omuz omuza duracağız." diye konuştu.