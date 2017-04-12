Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Halk hakem olarak en doğru kararı verecek ve inşallah 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' çıkacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Halk hakem olarak en doğru kararı verecek ve inşallah 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' çıkacak." dedi.
Arslan, Tuzla'da Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, insanın doyduğu yerle birlikte doğduğu topraklara da sahip çıkması, oraları unutmaması gerektiğini söyledi.
16 Nisan'daki halk oylamasının ülkenin geleceği olduğunu belirten Arslan, Türkiye'nin her ilinde büyük projeler yaptıklarını ifade etti.
Bakan Arslan, "Kars, Ardahan, Iğdır'ı Gürcistan'a eriştirecek Ilgar Tüneli'ni yapıyoruz. Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum'u Artvin üzerinden Karadeniz'e indirecek Sahara Tüneli'ni yapıyoruz. Bu illerimizi Erzurum üzerinden İspir'den Karadeniz'e eriştirecek Ovit Tüneli'ni yapıyoruz. Bayburt, Gümüşhane, Erzincan'ı Karadeniz'e kestirme bağlayacak Zigana tünellerini yapıyoruz. Bütün bu illeri güneye bağlayacak Tekman Tüneli'nin projesini yapıyoruz, sıra ona da gelecek. Iğdır, Doğu Beyazıt, Ağrı'yı Tendürek dağlarından Van'a indirecek Tendürek tünellerini yapıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin 14 yılda 3 kat büyüdüğünü anlatan Arslan, "6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu, 25 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 6 il bölünmüş yolla bağlıyken, bugün 76 ilimiz bölünmüş yolla birbirine bağlı. Geriye kalan 5 ilin de bağlanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.
Arslan, Pendik'ten başlayan Yüksek Hızlı Tren'in Ankara'ya ve Eskişehir üzerinden Konya'ya kadar gittiğini belirterek, "Emin olun ki ta Kars'a kadar gidecek, Antalya'ya kadar gidecek, İzmir'e kadar gidecek. Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa'ya kadar gidecek. Kırıkkale, Çorum üzerinden Samsun'a kadar, Erzincan üzerinden Trabzon'a kadar, Kayseri, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Mardin'e kadar gidecek. Bunların hepsinin ya fiilen inşaatları devam ediyor ya da ihale aşamaları geldi, peş peşe yapılacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Arslan, ülkede 14 yıldır güçlü bir iktidar olunca ve onun arkasında güçlü destek ve dua olunca bunların yapılabildiğini dile getirdi.
"Çift başlılıktan kurtulalım"
Bütün bu projeleri ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi ve dünya ticaretinden daha fazla pay alması için yaptıklarını anlatan Arslan, ülkedeki 25 havalimanının sayısının 55'e çıktığını söyledi.
Arslan, Tuzla'dan çıkıldığında 10 dakikada Osmangazi Köprüsü'yle Bursa'ya 50 dakikada bölünmüş otoyolla varılabildiğini aktararak, "2 sene sonra İzmir'e, belki de buradan 2,5 saatte gidebilir hale geleceksiniz. Bu, insanımızın yaşamının kolaylaşması, ticaretimizin önünün açılması, sanayi ve ülkenin ekonomisinin büyümesi anlamına geliyor." dedi.
Bakan Arslan, 14 yılda 3 kat büyümenin Türkiye'ye yetmeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"3 kat daha büyüme için bir 14 yıl daha sabretme lüksümüz ve şansımız yok. Çünkü dünya bizim zayıf düşmemiz için, güçlenmememiz için, bu coğrafyada birbirimize düşelim diye uğraşıyorken, bizim tam tersine, 15 Temmuz'daki gibi bir ve beraber olup, birlik içerisinde millet olma şuuruyla nasıl meydanlara indiysek, bundan sonra bu birlik ve beraberlik içinde daha hızlı kalkınmamız, daha hızlı büyümemiz, bunun için de tek merkezden yönetilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kavuşmamız lazım ki 2023 hedeflerini çok çabuk yakalayalım, 2053 hedefleri için de 2053'ü beklemeyelim, o hedefleri de 2030'larda, 2025'lerde yakalayalım. Yani gençlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir ülke ve gelecek bırakalım."
AK Parti hükümetlerinin bürokratik oligarşi ve vesayet odaklarının engelleri sebebiyle yaşadığı sıkıntılara değinen Arslan, "Bütün bunlara rağmen, çift başlılığa rağmen, biz 3 kat büyümüşüz. Bunlar olmasaydı, 10 kat büyür, 2023 hedeflerini bugünden yakalamış olurduk." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sıkıntılara değinen Arslan, şöyle devam etti:
"1994 yılında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kendi yerine aynı partiden 'kızım' dediği Tansu Çiller'i Başbakan yaptı. Ama aralarında çatışma çıkınca 5 Nisan 1994'te dolar yarı yarıya arttı, ülke yarı yarıya fakirleşti. Bugün olsa doların 4 lira olduğu da 3,5 lira olduğu da 3 lira olduğu da hiç önemli değil. Çünkü bugün dolara bağımlı değiliz. Merkez Bankası döviz rezervleri 30 milyar dolardan 130 milyar dolara gelmiş, ihracatımız 30 milyar dolardan 150 milyar dolara gelmiş. Ama o zaman öyle değil. O zaman hayatımız dolara endeksli.
2001'de Bülent Ecevit Başbakanken kendi düşüncesinden Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı yaptı. Birkaç ay sonra kavga başladı. Anayasa kitapçığı fırlatıldı ve 21 Şubat 2001'de 22 banka battı, 30 milyar dolar para battı, 1 milyon kişi işsiz kaldı, 120-130 bin iş yeri kapandı. Batan 22 bankanın patronu 30 milyar doları İsviçre'deki off-shore hesaplarına götürdü. Zaten IMF'ye borçlu olan Türkiye, mecburen 30 milyar doları vatandaşın cebinden toplayıp ödedi. Çünkü çift başlılık var. Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavga edince kıyamet kopuyor, sıkıntısını ve ceremesini vatandaş çekiyor. Onun için diyoruz ki çift başlılıktan kurtulalım."
"Daha sağlıklı bir sistem kuralım"
Bakan Arslan, AK Parti gibi güçlü bir hükümet olduğu zaman bile 2007'ye kadar başbakan-cumhurbaşkanı çekişmesi nedeniyle ülkenin istediği hızda büyüyemediğini ifade etti.
Arslan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan'la iyi anlaşıyor. Ama 5-6 sene sonra 2001 öncesine dönmeyeceğimizi kim garanti edebilir? Onun için diyoruz ki daha sağlıklı bir sistem kuralım. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeye sağlayacağı kazanımlara değinen Arslan, "Bizi dünyada bu kadar istemeyen varken, çok güçlü olmamız ve çok hızlı büyümemiz lazım. Bunun için de hızlı kararlar almamız, vesayet odaklarından kurtulmamız lazım. Sandıkta milletin en az yüzde 50'sinin oyunu alarak, hükümet kurup 5 yıl boyunca hizmet etmek lazım." diye konuştu.
Bakan Arslan, "Türkiye'nin büyümesini istemeyenlere, içimizdeki hainlere ve dış güçlerin maşalarına inat, 16 Nisan çok büyük bir fırsattır. Halk hakem olarak en doğru kararı verecek. İnşallah 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' çıkacak." ifadelerini kullandı.