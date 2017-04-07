Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kars'ta

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ın Selim ve Kağızman ilçelerinin doğalgaza kavuşturulması için çalışma yapıldığını söyledi.



Arslan, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'u ziyaretinde yaptığı konuşmada, Selim ilçesinde bazı projelerin hayata geçirildiğini anlattı.



Arslan, "Selim ilçemizin birçok ihtiyacını giderdik ancak biliyoruz ki imkanlar sınırlı olsa da ihtiyaçlar sınırsız, daha çok çalışmamız, daha fazla Selim'in ihtiyacını görmemiz gerekiyor." diye konuştu.



İlçe merkezindeki yollara sıcak asfalt dökülmesiyle ilgili belediye ile güzel bir iş birliği yaptıklarını ve ilçenin yollarını güzel hale getirdiklerini belirten Arslan, Selim'de yapılması planlanan çalışmaların takipçisi olduğunu ifade etti.



Arslan, Selim ilçesine doğalgaz müjdesi vererek, şunları kaydetti:



"Malumunuz bölgede özellikle Kars ilimiz ve Sarıkamış doğalgaz ile tanıştı. Sarıkamış dışındaki ilçelerde doğalgaz yok ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ile konuştuk, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın olurlarını da aldık. Bu sene inşallah Selim ilçesinin doğalgaz çalışmasını başlatıyoruz. Önümüzdeki yıl da Kağızman ilçesine doğalgaz sağlamak için çalışma başlatıyoruz. Dolayısıyla Kağızman'a da müjdeyi Selim'den vermiş olalım."



Selim ilçesi sakinlerinin kendilerine her zaman destek verdiğini dile getiren Arslan, "Güçlü şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Hem Selim'de hem Kağızman'da insanlarımızın yaşam standartlarını, konforunu, kalitesini çok daha üst düzeye çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Elbette ki insanlar başka imkanlarla ısınma ihtiyacını görüyor ama doğalgazın çevrecilik boyutuyla da bu ilçelerimize değer katacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Altun'dan ilçe hakkında brifing alan Arslan, Selim ilçesi ve kent merkezinde bir süre önce yakınlarını kaybeden 4 aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.