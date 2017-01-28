Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Geçmişte projeler konuşulduğunda dede, 'ben görür müyüm' demiyordu, 'torunum görür mü' diyordu. AK Parti ile bunlar gerçekten değişti. Artık fikri ortaya koymak ile sonucu görmek arasındaki mesafeler çok çok kısaldı." dedi.



Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Arslan, valilik girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, işleri yerinde tartışabilmenin, yerinde konuşabilmenin ve çözümleri yerinde üretecek olmanın memnuniyetiyle Kayseri'de olduklarını belirtti.



Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını, bu büyük değişim ve dönüşümü de ortaya koyduğu büyük hedeflere erişmek için gerçekleştirdiğini aktaran Arslan, şöyle devam etti:



"Bunların başında da ülkemizin artık yüksek hızlı trenlerle tanışmış olması, ülkemizin yüksek standartlı, bitümlü sıcak karışım asfalt bölünmüş yollarla tanışmış olması, havacılıktaki değişim, dönüşüm, haberleşme sektöründeki değişim dönüşüm ve bütün bunları yaparken de bulunduğumuz Anadolu coğrafyasının hakkını vermek adına Avrupa'yı Asya'ya, Türkiye'nin bundan menfaatleneceği şekilde ulaşım koridorlarına kavuşturmak, bunları yaparken de ülkemizin özellikle belli başlı merkezleri başta olmak üzere birbirine bağlama politikası çerçevesinde projeler gerçekleştiriyoruz."



Bakan Arslan, Kayseri'nin geçmişten beri güzel projeleriyle, açılımlarıyla, atılımlarıyla, yaptıklarıyla iyi bir örnek olduğuna dikkati çekerek, kendilerinin de bakanlık olarak Kayseri'nin projelerini planladıklarını, yaptıklarını ve gerçekleştirdiklerini vurguladı.



Arslan, "Elbette ki sadece bakanlık olarak değil, Kayseri'nin yerel dinamikleri, değerli bakanlarımız, değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve buradaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte planlıyoruz. Zaman zaman burada zaman zaman Ankara'da bunları masaya yatırıyoruz. Bugün de memnuniyetle söyleyebilirim ki burada paydaşlarımızla masaya yatıracağız inşallah tekrar. Eminim ki biz bakanlık olarak projelerimizdeki hızlanmadan memnun olacağız. Kayseri de bu süreçleri görerek, şahit olarak, takip ederek memnun olacak. Çünkü Kayseri'nin memnun olması, ülkemizin memnun olması demek, başarılı sonuçlar alması demek dünyadaki mazlumların, mağdurların da beklentilerini yerine getiren hedeflere yürümemiz demektir." diye konuştu.



YHT Projesi



Arslan, bir gazetecinin "yüksek hızlı trenin (YHT) Kayseri'ye ne zaman geleceğini" sorması üzerine de şunları kaydetti:



"Geçmişte projeler konuşulduğunda dede, 'ben görür müyüm' demiyordu, 'torunum görür mü' diyordu. AK Parti ile bunlar gerçekten değişti. Artık fikri ortaya koymak ile sonucu görmek arasındaki mesafeler çok çok kısaldı. Bu bizim memnuniyetimiz. Dünya bizi gıpta ile izliyor. Dünyanın sekizinci, Avrupa'nın yüksek hızlı tren hattına sahip altıncı ülkesiyiz ve çok başarılı bir şekilde uyguluyoruz, bu hizmeti alıyoruz. Zaten söylemiştim Kayseri bizim için bir merkez, Kayseri bizim için önemli. Dolayısıyla Ankara'da Kayseri'ye hatta İstanbul'dan Kayseri'ye misafirlerimizin, insanlarımızın seyahat edebilmesi için 250 kilometre saatlik hıza sahip yüksek hızlı trenimizin Kayseri'ye gelmesi, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın daha önce verdikleri sözler çerçevesinde takip ettiğimiz bir konu. 1/5000'lik haritalara işlenmesi dahil, sondaj çalışmaları dahil şu an devam ediyor.İnşallah, temmuz ayına kadar biz bu projeleri ve sondaj çalışmalarını bitireceğiz. Bu yılın ikinci yarısında da yapım ihalesine çıkacağız. Böylece de yüksek hızlı treni artık rüya olmaktan çıkarıp, fiilen işine başladığımız, inşallah birkaç sene içerisinde bitirip İstanbul'dan Kayseri'ye, sadece Yerköy'den, Ankara'dan değil, İstanbul'dan Kayseri'ye yüksek hızlı trenle seyahat ettiğimiz yeni bir ulaşım türüne de hep beraber kavuşmuş olacağız. Bu projenin öneminin farkındayız. Burada da Ankara'da da konuşuyoruz. Bugün hassaten Kayseri'nin de beklentilerini bildiğimiz için hem Demir Yolları Genel Müdürüm hem Karayolları Genel Müdürüm de benimle birlikte. Biz sadece söz üretmiyoruz. Sözün gereği olan işi de üretiyoruz. İnşallah siz daha yüksek hızlı treni de göreceksiniz, onun çok başka yerlere de gittiğini göreceksiniz, hep beraber göreceğiz. Çünkü hedeflerimiz büyük."



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Türkiye gündemine ilişkin takip ettikleri konuların yanı sıra şehirlerine karşı olan görevlerini de yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.



Bir taraftan Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşırken diğer taraftan da şehirlerinin sorunlarını ihmal etmeyeceklerini dile getiren Özhaseki, şunları ifade etti:



"Bu anlamda bakanlarımızı Kayseri'de ağırlamak ve şehrin sorunlarını görüşmek üzere başlattığımız projemiz devam ediyor. Bugün de burada Ulaştırma Bakanımız çok değerli Ahmet Arslan Bey'i misafir ediyoruz. Kayseri'de birçok proje zaten ulaştırma bakanlığıyla ilgili. Bu projeleri bire bir yerinde görme, üzerinde bir kez daha görüşme, tartışma, değerli bakanımızın burada söyleyeceklerini hep birlikte öğrenme imkanı bulacağız. Biz bunları konuşuyoruz ama en azından Kayserili hemşehrilerimize de iletmiş olacağız, Kayseri kamuoyunu aydınlatmış olacağız. Türkiye'de şu an yapılan birçok çalışma aslında değerli Başbakanımız Binali Yıldırım zamanında başlayan, şimdi de değerli bakanımızın hız vermesiyle ivme kazanan, büyüyen, Türkiye'nin yüz akı projelerle dolu. Bunların hepsinin mimari burada. Bugün bizim için çok hayırlı ve dolu dolu bir gün olacak."