Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı inşaatıyla ilgili "Yaklaşık 2 aylık bir işimiz kaldı. Şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama kış şartlarının zorluklarını da hesaba katarak mart, nisan gibi inşaatı bitirmeyi planlıyoruz." dedi.



Arslan, Çankaya Köşkü'nde, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine verilen akşam yemeğinde değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programında, kamu ihale süreçlerine ilişkin kullandığı bir ifadenin eleştirildiğini dile getiren Arslan, Bakü-Tiflis-Kars projesinin yapımında yaşanan sıkıntılardan bahsetti.



Söz konusu projenin ikmal ihalesinin yapılmasının ardından ihale süreçlerinin, itirazlardan dolayı 1 yıl sürdüğünü dile getiren Arslan, "Bu süre sonunda işe başlandı. İşin yüzde 70'i yapılmışken, İdare Mahkemesi itiraz edeni haklı buldu. 1 sene değerlendirme süreci ile geçti. İnşaat başlayana kadar yaklaşık 2-2,5 sene kayboldu, 2,5 senenin sonunda İdare Mahkemesi 'İşi ilk firmaya vereceksiniz.' dedi. İdare 1 yıldır iş yapan firmanın işini tasfiye etti, tasfiye de yine 5-6 ay sürdü. Daha sonra da Danıştay, İdare Mahkemesinin kararını bozdu. Tekrar üçüncü firmayla olan sözleşme feshedildi, Tekrar birinci firmaya dönüldü. Bütün bu işlemlerden ne elde ettik? Projenin 3 yılı aşkın bir süre gecikmesine neden oldu. Son 8 aydır ihaleyi kazanan firma olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Başlangıçtaki hedef 2012 idi. Ama ihale süreçlerinden dolayı proje gecikti. Şimdi yaklaşık 2 aylık bir işimiz kaldı. Şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama kış şartlarının zorluklarını da hesaba katarak mart, nisan gibi inşaatı bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının "orta koridor"un önemli bir halkası olduğuna dikkati çekerek, projenin Kars-Tiflis-Bakü üzerinden daha da ileri gideceğini bildirdi.



Projenin detayları hakkında bilgi veren Arslan, "Kars'tan sonra Bakü'ye kadar tek hat, Bakü'den sonra hem Kazakistan hem de Türkmenistan üzerinden Orta Asya'nın devamına, Çin'e gidebilecek şekilde ikiye ayıracaklar. Ciddi bir yük hareketi olacak, demiryollarında yaklaşık 26,5 milyon ton yük taşıyoruz. Sadece Kazakistan'ın 'Bu hatta vereceğim' dediği yük yılda 10 milyon ton. Çin'in deniz aşırı ülkelere gönderdiği, Amerika'yı saymıyorum, AB'ye gönderdiği yükün yüzde 10'unu alsak ki 240 milyon ton konteyner gönderiyor. Bunun yüzde 10'unu alsak 24 milyon ton konteyner yük demektir. Diğer ülkeler de buna göre pozisyon alıyor zaten hatlarını yeniliyorlar, yeni hatlar yapıyorlar. Herkes buna göre hareket ediyor çünkü güney koridorda ve kuzey koridorda denizi de dahil ettiğiniz zaman yol yaklaşık 50 gün sürüyor, Çin'den bir yükü İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya göndermek yaklaşık 45-62 gün sürüyor. Orta koridordan gönderirseniz 12-15 gün sürüyor. Yaklaşık dörtte biri kadar bir zamanda yük istenilen adrese ulaştırılmış olacak." ifadesini kullandı.



"Projeleri dünyadaki taşıma koridorlarının bir parçası olarak düşünüp yapıyoruz"



Bakan Arslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçmenlerine köprü ve otoyol yapma gibi vaatlerde bulunmasına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:



"Trump'ın söylediği Amerikalılar açısından önemli. Bizim açımızdan Amerika'daki yollardan ziyade, bu coğrafyada ve dünyada izleyeceği politika ve strateji çok daha önemli, asıl bizi bağlayan odur. Ancak yollar, köprüler kısmına gelince biz ulaştırmacılar olarak hep şunun sıkıntısını yaşardık, herkes doğruyu bilir ama uygulamaya sıra gelince, bu coğrafyanın köprü olması için gerekeni yapmaya sıra gelince istediğimiz desteği bulamazdık. Son 14 yıldır ulaştırmaya sağlanan destek gerçekten kimsenin aklından hayalinden geçmeyen destekler ve rakamlar olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ülkemiz ulaşım ve erişim imkanları bakımından iyi bir noktaya geldi. Ulaştırmanın her türünde, Orta koridorda olduğu gibi, bütün koridorlarımızı dünyadaki taşıma koridorlarının bir parçası olarak düşünüp yapıyoruz. Memnuniyetimiz odur ki biz çoğunu yaptık, azı kaldı ve azını da yaptıkça birbirini tamamlıyor. Ulaşım yolları, ulaşım koridorlarına entegre edildikçe çok daha ekonomik, çok daha kullanışlı oluyor. Kullanıcıların hayatı çok daha konforlu hale geliyor. Burada herkes biliyor, neden üçüncü havalimanına karşı çıkılıyordu, neden köprülere karşı çıkılıyordu, neden tünellere karşı çıkılıyordu? Çünkü bunlar büyük koridorların tamamlayıcısı. Ulaştırma koridorları aynı zamanda ekonominin, kalkınmanın, ticaretin ve endüstrinin olmazsa olmazı. Ulaştırmacılar olarak biz 14 yıldır bunun iyi bir şekilde farkındayız."



Arslan, bu sene ulaştırmaya 37 milyar lira bütçe ayrıldığını belirterek, bunların daha önce hayal edilemeyen rakamlar olduğunu söyledi.



Türkiye'deki ulaştırma yatırımlarının son teknoloji ile yapıldığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:



"Amerika bunu yeni gördüyse bir şey diyemem. Ama çok yeni görmemiştir. Daha hakikatli bir noktaya gelelim, belki onlar bizden çok önce yaptılar bunu, belli bir doyum noktasına geldiler ve 'yeter' dediler. Halbuki hiçbir zaman yetmiyor. Belki Trump'ın demek istediği odur; 'Yetmez üstüne yeni ilaveler yapmamız lazım.' Çünkü ben görüyorum. Avrupa'yı gıpta ile izliyoruz, 100 yıllık 80 yıllık metrolar var ama aynı zamanda 100 yıllık eski metrolar... Geliyorlar bizim metroları, yolları gezdiklerinde diyorlar ki 'Olağanüstü kaliteli yüksek standartlı yapılmış'. Geciktiğimiz bir vaka ancak bugünkü teknoloji ile yaptığımız için de onlara göre çok daha üst standartta çok daha kaliteli…. Kalkınmada geç kalmanın dezavantajını avantaja çevirip son teknoloji ile yapmamız lazım. Son 14 yılda biz bunu yapıyoruz. Parti olarak, Hükümet olarak Bakanlığa bu kadar destek verildiği sürece inşallah çok daha güzellerini yapacağız. Birçok etüt proje yaptığımız çalışma var. Hepsi de bir bütünün parçaları. Tek tek baktığımızda küçük gibi gözüküyor ama büyük legonun birer tamamlayıcıları."