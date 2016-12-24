Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayacak Sabuncubeli Tünelleri'nde "ışık gördü töreninin" iki kentin kurtuluş yıl dönümü olan 8 ve 9 Eylül 2017 tarihine yetiştirileceğini söyledi.



İzmir ve Manisa programları kapsamında iki kent arasındaki Sabuncubeli Geçidi'nde yapımı süren tünelleri inceleyen Bakan Arslan, burada İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber ve İsmail Bilen ile birlikte tünele girdi.



Tünelde işçilerle sohbet eden Bakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tünel inşaatını yakından takip ettiğini, 2 ay önce geldiği tünelde hızlı bir ilerleme kaydedildiğini gördüğünü ifade etti.



İki tüpte toplam yaklaşık 8 bin 200 metrelik tünel projesinde 6 bin 200 metreye ulaşıldığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:



"2 ay önce 5 bin 500 metre olan ilerlemenin bugün 6 bin 200 metreye ulaşılması memnuniyet verici bir durum. Bu hızla gidersek ki ayda ortalama çift tüpte 250 metre tünel açmış oluyoruz, yaklaşık 8 ayda biz bu tünelleri bitireceğiz. İnşallah 8 Eylül Manisa'nın, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde, bu iki ilin kurtuluş yıl dönümleriyle anlamlandırarak 'ışık gördü' törenini yapacağız. Daha sonra da aynı hızla devam ederek projeyi bitireceğiz ve bölgemiz insanının hizmetine sunmuş olacağız. Mevcut güzergahı takip ettiğinizde 14 tane viraj var. Biz bu tünelle 14 virajın tamamını kaldırmış olacağız. Yolu da yaklaşık 17-18 dakikaya düşürmüş olacağız."



"Ekonomik kalkınmaya katkı yapacak"



Sabuncubeli Tünellerinin bölge insanının hayatını kolaylaştırmasının yanında Ege Bölgesi ekonomisi açısından önemli olduğunu dile getiren Bakan Arslan, projenin ekonomik kalkınmayı da beraberinde getireceğini dile getirdi.



Başlayan ama bir türlü bitirilemeyen proje alışkanlığının AK Parti hükümetleriyle tarihe karıştığını kaydeden Arslan, "Bu projeyi de öngördüğümüz sürede insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Sıklıkla geleceğiz, denetleyeceğiz. Projenin çok daha hızlanması adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.



Proje detayları



İzmir ve Manisa arasında Spil Dağı ve Yamanlar Dağı arasındaki 685 metre rakımlı Sabuncubeli Geçidi'nde yapımı süren proje kapsamında 4 bin 70 metrelik 2 şeritli çift tüp tünel açılacak.



Bağlantı yollarıyla toplam 6,6 kilometrelik projede sağ tüpte 3 bin 170 metre, sol tüpte 3 bin 49 metre olmak üzere 6 bin 219 metrelik kazı ve destekleme yapıldı.