Ulaştırma Bakanlık Bürokratları Adilcevaz'da

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal ile Deniz Ticareti ve İç Sular Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy tarafından karışlanan Birdal ve Şevli, ilçedeki liman ve sahil yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu ve Adilcevaz Belediyesi Konuk Evi'nde ilçenin sorunlarıyla ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.



Birdal, toplantıda yaptığı konuşmada, Van Gölü Havzası'nın deniz kültürüyle buluşturularak, turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.



Adilcevaz'ın çok güzel bir ilçe olduğunu dile getiren Birdal, "İlçenin sahili, tarihi camileri ve doğası muhteşem. İnşallah bu güzel ilçeye elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Çok çalışkan ve samimi bir belediye başkanımız var. Başkanımızın taleplerini yerine getirmek için tüm çalışmaları yapacağız." diye konuştu.



Belediye Başkanı Gürsoy ise ilçenin tarihi, doğası ve kültürüyle geçmişten bugüne uzanan ender yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bu güzel ilçemiz hizmetlerin en güzeline layık. Turizmine katkı sağlamak amacıyla Van Gölü'nde su sporlarının çeşitli dallarının ilçemizde yapılması, yine Adilcevaz'a en az 30 kişilik bir gezinti teknesi verilmesi, sahil yollarımızın asfaltlanması ve peyzaj çalışmalarının yapılmasını talep ediyoruz."