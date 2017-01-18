Ulaştırma Bakanlığından "Yerli Arama Motoru" Açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, basın yayın organlarında "10 yılda 10 milyon bütçe ayrılarak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında "10 yılda 10 milyon bütçe ayrılarak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu" başlığıyla yer alan haberlerde; söz konusu arama motorunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen proje olduğu algısı oluşması nedeniyle açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin Bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.



İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili bakanlıkla bir temasları olmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"18 Ocak 2017 tarihinde Bakanımız Ahmet Arslan'a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişleridir. 'Geliyoo' isimli arama motoru projesine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır. Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın bir televizyon kanalındaki 'Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz' açıklaması, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.



Elbette ki, ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir." - ANKARA