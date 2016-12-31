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Ulaştırma Bakanı Arslan TBMM Başkanı Kahraman'ı Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Arslan TBMM Başkanı Kahraman'ı Ziyaret Etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

Ulaştırma Bakanı Arslan TBMM Başkanı Kahraman'ı Ziyaret Etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Güven Hastanesine gelen Bakan Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Arslan, "Ameliyatına giren doktorlardan birisi arkadaşım olduğu için zaten 2 gündür bilgi alıyorum, doktor arkadaşların söylediği ameliyatın çok başarılı ve güzel geçtiği. Dünden bugüne 1 buçuk günlük süreçte takip ettiklerini söylediler. İsmail ağabeyimizin çok daha sağlıklı hale gelecek olması bizi memnun eden tarafı, diğer bütün hastalar için de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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