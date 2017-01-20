Ulaştırma Bakanı Arslan: "Ptt Artık Küresel Bir Oyuncu"

Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde yapılan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin Yönetim Koordinasyon Toplantısına 4.5 G görüntülü telekonferans ile katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "PTT artık küresel bir oyuncu. Bu oyunculuğa bağlı olarak iddiamız yüksek" dedi.



Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin Yönetim Koordinasyon Toplantısı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı. Bir gün süren toplantıya 4.5 G görüntülü telekonferans ile katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'nin son 14 yılda adete küllerinden doğarak ülkenin önemli bir markası haline geldiğine işaret ederek, "PTT, Dünya Posta Birliğinin Konsey Başkanlığını alarak sektöre yön verecek bir kuruluş haline geldi. Bu bizi gururlandırıyor ve omuzlarımıza yeni sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluk çerçevesinde daha önce 700 olan otomasyonlu iş yeri sayımızı 4 binlere çıkarmış durumdayız." dedi.



Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yerde PTT Matikler kurduklarına da dikkati çeken Bakan Arslan, "PTT AVM ile 2,5 milyon ürün çeşidiyle vatandaşa hizmet veriyoruz. KOBİ'lere ürünlerini pazarlama imkanı sağlıyoruz. Hizmeti insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Yaklaşık 700 milyon lira geliri olan ve yılda 200 milyon lira zarar eden PTT, bugün 3 milyara yakın ciro yapan ve bundan da yılda 400 milyon lira kar elde eden bir kurum haline geldi." diye konuştu.



Yeni bir sorumluluk yüklendiklerini ifade eden Bakan Arslan, "4 yıl boyunca dünya posta sektörünün İstanbul Stratejsi ismiyle anılacak olmasının omuzlarımıza yüklediği yeni bir sorumluluk var. PTT artık küresel bir oyuncu. Bu oyunculuğa bağlı olarak iddiamız yüksek. Üslendiğimiz misyon ve bu hedeflere 40 bin PTT ailesiyle birlikte ulaşacağız. Son yıllarda yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatı. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir kamu kuruluşu olarak bu görevi yaparken aynı zamanda bir ticari kuruluş olarak hızlı ve büyük adımlarla yürümemiz gerekiyor. Ülkemizin ortaya koyduğu hedeflerine ulaşması açısından gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Bu ekibin bir parçası olarak üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.



PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Artık yeni bir şeyler söylemenin değil, yapmanın vaktindeyiz" diyerek en önemli stratejilerinin insanlığın huzuru refahı ve geleceği olduğunu vurguladı.



Hedeflere ulaşmak için hem PTT çalışanlarının hem de toplumun memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Bozgeyik, bu yönetim anlayışıyla ve başarılı olmak için elbirliği ile çalışacaklarını dile getirdi.



Yaşanan olumsuzluklara rağmen PTT'nin 2016'da en parlak dönemlerinden birisini daha yaşadığını ifade eden Bozgeyik, "Zorluklara rağmen 40 bin kişilik PTT ordusu gece gündüz çalışarak tarihinin en yüksek gelirini ve karını elde etti. Bu çalışanlarımızın başarısıdır. Onurla ve gururla söyleyebileceğimiz, küçümsenemeyecek bir başarı" dedi.



PTT'nin dünya markası olması için neler yapılması gerektiğini planladıklarını söyleyen Bozgeyik, "Artık dünyanın tanıdığı ve dünya ile entegre olmuş bir PTT var. Önü açılmış, büyüyen bir AŞ var. Önümüzdeki yıllarda şirketimizi şirketler topluluğuna dönüştüreceğiz. Bilinen görünen ve saygın bir dünya markasını el birliğiyle yapacağız." diye konuştu.



Toplantı sonunda büyük bir maket PTT formasına katılımcılar anı olarak imza attı.



Geçen yılın faaliyetlerinin kurumsal ve ürün bazında değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, 2017 stratejisi, planlaması ve hedefleri gözden geçirilecek. Dört gün sürecek koordinasyon toplantısına PTT AŞ'nin yönetim kurulu, üst düzey yöneticileri ve 81 ilin başmüdürleri katıldı. - ANTALYA