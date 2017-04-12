Ulaştırma Bakanı Arslan: "Gümüşhane ve Bayburt'u Havalimanına Kavuşturacağız"





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Söz Salyazı Havalimanı, inşallah projelerini yapıyoruz. Bu sene içinde ihalesini yapacağız. Gümüşhane ve Bayburt'u havalimanına kavuşturacağız" dedi. Bakan Arslan, öğle yemeğinde Sultanbeyli'de Karslılarla bir araya geldi. Herkesin memleketine kolay ulaşması için havalimanı sayısını 55'e çıkardıklarını söyleyen Arslan,"Hemşehrimlerim eskiden cenazeye gidemiyordu. Benim de bir cenazem oldu.Gidecektim, uçakta yer bulmak hak getire. Çünkü haftada bir kez Kars'a uçak vardı. Otobüs, 30 saatte gidiyorsunuz, buradan Kars'a. Gittim, Allah razı olsun, beni ayakta otobüse aldılar. 30 saatte gidiyordunuz. 30 saati ayakta gittim. Buradakilerin çoğu bunu yaşadı. Bunu unutmayalım,"dedi.



KARS'TAN GÜRCİSTAN'A KESİNTİSİZ ULAŞIM



Kars'tan Ardahan'a bölünmüş yol yaptıklarını Ardahan sonrasında Gürcistan'a kadar da bu yolu uzatacaklarını söyleyen Arslan, "Artvin üzerinden Karadeniz'e ineceksiniz, yine geçit vermiyor. Ilgar'da tünellerin ihalesini yaptık, işe başladık. Iğdır'ı, Erzurum, Kars'ı, Ardahanı Gürcistan'a hem trenle hem bölünmüş yolla bağlamış olacağız. Ardahan Artvin arasında Sahara tünelini yapacağız. Böylece Karadeniz'i Kars'ı, Ardahan'ı, Iğdır'a bağlamış olacağız. Bir projeyi yaparken bütün bölgeyi kalkındırıyoruz" diye konuştu.



GÜMÜŞHANE BAYBURT ARASINA HAVALİMANI



Gümüşhane ve Bayburt arasında Salyazı havalimanı yapacaklarını söyleyen Arslan," Yine temel atmışlar unutmuşlar. Söz Salyazı Havalimanı da inşallah projelerini yapıyoruz. Bu sene içinde ihalesini yapacağız. Gümüşhane ve Bayburt'u havalimanına kavuşturacağız" dedi.



DÖNEMİN BAKANIYLA YAŞANAN DİYALOG



Dönemlerinde Türkiye'nin dışarıya bağımlılığının kalmadığını anlatan Bakan Arslan gençlik döneminde zamanın Ulaştırma Bakanıyla yaşadığı diyaloğu anlattı. Arslan, "Bir bakan arkadaşa, genç bir mühendisken dedimki, 'Irak-İran savaşı var. Biz ülke olarak bundan nasıl etkileniriz? Faydamıza mı olur'Zararımıza mı olur"Dediği aynen şuydu; 'Bu Coğrafya'da dış güçler nasıl istiyorsa; öyle olur. Dış güçlerin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, biz ona göre davranırız. Çünkü bize öyle bir rol biçilmiş olur. Bu rol bazen menfaatimize oluyor. Bazen aleyhimize oluyor'. Bunun anlamı ne' Dış güçler nasıl istiyorsa, vesayet odakları ülkenin ona göre yönetilmesini istiyor. Ne zaman ki AK Parti 330 milletvekiliyle geldi. Tayyip Erdoğan,'kardeş dış güçler beni bağlamaz, milletimin, memleketimin menfaati, coğrafyamın menfaati, mazlumların, mağdurların menfaati neyi gerektiyorsa ona göre davranırım' dedi. Kıyamet orda koptu" şeklinde konuştu.



DAHA HIZLI BÜYÜMEMİZ LAZIM



Türkiye'nin bütün engellemelere rağmen iktidarları döneminde 3 kat büyüdüğünü söyleyen Bakan Arslan,"Bu bize yetmez. Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım. Onun için de güçlü bir hükümet etme sistemi, bürokratik oligarşiden kurtulmuş,vesayatten kurtulmuş,prangalardan kurtulmuş bir sistemle, size hizmet etmemiz lazım. Yedi düvele de dememiz lazım ki, '15 Temmuz'da sana verdiğim cevap belli, bundan sonra da ben ülkemi güçlendirerek, sana yine cevap vereceğim.'" diye konuştu.



SANDIĞA GİTME UYARISI



Bakan Arslan konuşmasını bir uyarıyla tamamladı. Arslan, "Benim bu konuda hiç şüphem yok. Ama tek ricam var. 'Nasıl olsa yüzde 50 artı 1 oy yeter'. 'Bu kadar da evet çıkıyor'. Biz biraz gevşeyelim. Haşa, kalan 4 günüde gevşeme şansımız yok. 60'sa niye 65 olmalı. 65'se niye 70 olmadı diye mücadele edip çalışacağız" dedi.



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