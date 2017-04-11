Ulaştırma Bakanı Arslan, Fabrika İşçileriyle Buluştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lastik fabrikası işçileriyle öğle yemeğinde buluşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Biz diyoruz ki, cumhurbaşkanlığı hükumet sitemiyle hükumete millet karar versin. Hemen ertesi gün hükumet kurulsun ve ahenk içerisinde çalışmış olsunlar" dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başiskele'de bulunan bir lastik fabrikasındaki işçilerle öğle yemeği yedi. Yemekte Bakan Arslan'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Kocaeli teşkilatı yöneticileri, fabrika yöneticileri ve işçiler katıldı. Yemek sonrası konuşan Bakan Arslan, "Biz diyoruz ki, cumhurbaşkanlığı hükumet sitemiyle hükumete millet karar versin. Hemen ertesi gün hükumet kurulsun ve üst düzey yöneticilerini, müsteşarını yöneticileri kendi atasın ki hükumet programına uygun olarak bir ahenk içerisinde çalışmış olsunlar" dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuşmasına üretimde bulunarak Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunan üretici ve çalışanlara teşekkür ederek başladı. Bakan Arslan, "Sadece çalışıyorum, akşam evime gidiyorum, çocuğumun rızkını götürüyorum diye düşünmeyin. Kutsal bir iş yapıyorsunuz. Ülkenin büyümesi, gelişmesi adına üretimin olmazsa olmaz olduğunu bilip, buna göre mesai harcıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. 14 yıl öncesiyle kıyaslarsanız ülke 3 kat büyümüş durumda. Hamd ediyoruz ama diyoruz ki 3 kat büyümek bize yetmez. Bizim 2023 hedeflerini bugünden yakalamamız ve sonrasını konuşuyor olmamız lazım. Onun için de daha hızlı hareket edebilen, daha hızlı karar alan ve uygulayan bir ülke olmamız lazım" dedi.



Türkiye'de karar alma konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını fabrikadaki üretim örneği ile açıklayan Bakan Arslan, "Bir ürün üretimi için kabul edelim ki çok hızlı karar alıp çok hızlı uygulamanız lazım. Ama çift başlı bir yapı varken, herkesi bir tarafa çekiyor iken bırakın birkaç ay içinde birkaç yıl içinde dahi bu fikri uygulayamıyorsunuz. ve ülkenin beklentilerini karşılayacak hızda ilerleyemiyoruz. İşte bizim bütün derdimiz, diyoruz ki çift başlı yönetim olmasın. Cumhurbaşkanı ayrı yetkilere sahip, başbakan ayrı yetkilere sahip. Eğer Binali Yıldırım ve Erdoğan gibi birbiriyle uyumlularsa, birbiriyle ahenkli çalışıyorlarsa, hedefleri de ortaksa işte 14 yıldır olduğu gibi 3 kat büyürüz. Ama bu da yetmiyor. Onlar uyumlu olsa bile eğer atölyenin içindeki her bir tezgahın başındaki başka üretim amacıyla çalışıyorsa işte günün sonunda 10 kat ürün çıkarabilecekken en fazla 3 kat çıkarırsınız. Tam da söylediğimiz bu" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı hükumet sistemi ile cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerinin ayrı olduğu değil, tek bir hükumet sistemi olması gerektiğini belirten Bakan Arslan, "Ona da millet karar versin. Yani sandığa giderken desin ki, 'Yüzde 50 artı 1'le şu kişiyi cumhurbaşkanı seçtim. Bu da yarından itibaren hükumet. Yarından itibaren atölyenin sorumlusu bu. 5 yıl boyunca çalışacak, 5 yılın sonunda hesap verecek. İyi yaparsa devam, kötü yaparsa kusura bakma. Eğer siz ortaya koyduğunuz hükumet programına uygun olarak iş yapmak istiyor, günün sonunda üretim yapmak istiyorsanız tezgahların başındakilerin sizinle uyumlu, sizin hedefinize uygun çalışması lazım. Peki Türkiye'de böyle oluyor mu? Ben kamuda genel müdürlük yaptım, böyle olmadığına bizzat şahidim. Biz diyoruz ki, cumhurbaşkanlığı hükumet sitemiyle hükumete millet karar versin. Hemen ertesi gün hükumet kurulsun ve üst düzey yöneticilerini, müsteşarını yöneticileri kendi atasın ki hükumet programına uygun olarak bir ahenk içerisinde çalışmış olsunlar" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve beraberindekiler fabrikada üretim hattını gezerek fabrika yöneticilerinden bilgi aldı. - KOCAELİ