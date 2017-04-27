Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3. Köprü Ücreti Açıklaması
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yapılan köprülerin garanti ücretlerinin karşılamadığı ilişkin "Başlangıçta garanti rakamlar yakalanmayabilir ancak zaman içerisinde yakalanacaktır, günün sonunda bu projeler devletin olacaktır" dedi.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yapılan köprülerin garanti ücretlerinin karşılamadığı ilişkin "Başlangıçta garanti rakamlar yakalanmayabilir ancak zaman içerisinde yakalanacaktır, günün sonunda bu projeler devletin olacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com
sponsored ads