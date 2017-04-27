Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3. Köprü Ücreti Açıklaması

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yapılan köprülerin garanti ücretlerinin karşılamadığı ilişkin "Başlangıçta garanti rakamlar yakalanmayabilir ancak zaman içerisinde yakalanacaktır, günün sonunda bu projeler devletin olacaktır" dedi.

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3. Köprü Ücreti Açıklaması

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yapılan köprülerin garanti ücretlerinin karşılamadığı ilişkin "Başlangıçta garanti rakamlar yakalanmayabilir ancak zaman içerisinde yakalanacaktır, günün sonunda bu projeler devletin olacaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ahmet Arslan, Yapı, Zam, Açıklama, Bakan, Bakan Arslan, Ulaştırma Bakanı Arslan
sponsored ads