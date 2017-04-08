Ulaştırma Bakanı Arslan: 'Bu Millet Kimi Denize Dökeceğini, Kimin Arkasından Gideceğini Çok İyi...

Ulaştırma Bakanı Arslan: "Bu millet kimi denize dökeceğini, kimin arkasından gideceğini çok iyi biliyor"

Bakan Arslan, Ardahan'da STK temsilcileriyle ziyaretinde 'Evet' yazılı Türk bayraklı pastayı kesti



ARDAHAN - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu millet kimi denize dökeceğini 100 sene önce ispatladı, 8 ay önce ispatladı. Söz konusu olursa, tekrar günü gelir ise hiç şüphesi olmasın ki ispatlar. Ama bu millet kimi denize dökeceğini, kimin arkasından gideceğini çok iyi biliyor." dedi.

Göle ilçesini ziyaretinin ardından Ardahan'a geçen Bakan Arslan, burada Gündoğdu düğün salonunda Ardahanlı STK temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Arslan, "15 Temmuzda bu millet, milletin üstünde bir güç tanımıyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından gitti" diyerek, "Milleti denize döküyorsun, hadi kabul etki sen kahramansın, kimle döküyorsun. Mesele 15 Temmuz. Millet dinine, diline, ırkına, mezhebine, meşrebine, etnik yapısına bakmadan bir oldu beraber oldu. Kimin arkasından gitti, en çok ta millete inanan, en çok da millete güvenen, milletin üstünde bir güç tanımıyorum diyen Tayyip Erdoğan'ın arkasından gitti. Sen kendini ne zannediyorsun, sen kendini Tayyip Erdoğan mı zannediyorsun, sen kendini Binali Yıldırım mı zannediyorsun. Orada bir kafa karışıklığı var? hem millete hizmet etmeyeceksin, hem millete hizmet edenleri eleştireceksin, hem de günün sonun da kendini bilmem kimin yerine koyacaksın. Kusura bakma da bu millet kimi denize dökeceğini 100 sene önce ispatladı, 8 ay önce ispatladı. Söz konusu olursa, tekrar günü gelir ise hiç şüphesi olmasın ki ispatlar. Ama bu millet kimi denize dökeceğini, kimin arkasından gideceğini çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından Ahsen Pastanesi sahibi Deniz Özer tarafından hazırlanan ve üzerinde 'Evet' yazan ve 'Türk bayraklı' olan yaş pastayı kesti.