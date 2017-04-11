Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: "Demir İpekyolu ile 31 trilyon dolarlık pazara ulaşacağız"

"Türkiye 31 trilyon dolarlık pastadan daha büyük pay alacak"

"Pastayı bölüşenler Türkiye'yi durdurmak istiyor"



KOCAELİ - Kocaeli'ndeki nakliye ve taşımacılık sektörü temsilcileri ile toplantıda bir araya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "biz istiyoruz ki 1.5 milyar insanın yaşadığı, 31 trilyonluk pazarın bulunduğu coğrafyayı ticaretimiz, kalkınmamız, ihracatımız için hedef pazar olarak belirleyelim ve bu hedef pazara kolay erişelim" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Ticaret Odasında nakliye ve taşımacılık sektörü temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Bakan Arslan'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, AK Parti Kocaeli teşkilatı yöneticileri, nakliye ve lojistik sektörü temsilcileri katıldı. Toplantıda söz alan Bakan Arslan, "Biz istiyoruz ki bu 1.5 milyar insanın yaşadığı, 31 trilyonluk pazarın bulunduğu coğrafyayı ticaretimiz, kalkınmamız, ihracatımız için hedef pazar olarak belirleyelim ve bu hedef pazara kolay erişelim" dedi.

"Kocaeli'de ulaşımla ilgili sorunları aşacağız"

Toplantıda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli bir üretim, ulaşım ve liman kenti. Türkiye'nin Anadolu'ya açılan kapısı. Bir lojistik kent aynı zamanda. Bununla ilgili çok önemli problemlerimiz var. Ana hatlarıyla biz Büyükşehir olarak, Ulaştırma Bakanlığımızla bu konularda önemli çalışmalar yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Gerek limanlarla ilgili, gerek limanların demiryollarıyla bağlantılarıyla ilgili fikirlerimiz ve planlarımız var. Ama bu planların hayata geçmesinde bazı engeller ve sıkıntılar var. Onları inanıyorum ki Bakanımızın da ilgisiyle hep birlikte çözeceğiz. Sıkıntı arsa sıkıntısı. Gerek lojistik depolar, gerek tır depolar, hatta şehir içinde yoğun olan yerlerde otoparklar yapmada sıkıntılarımız var ama mutlaka yapmamız gerekiyor" dedi.

14 yılda 320 milyar TL yatırım yapıldı"

Toplantıdaki konuşmasına yapılan yatırımlardan bahsederek başlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Son 14 yılda sadece ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında ülkemizde yaptığımız yatırımın bugünkü bedeli 320 milyar Türk Lirası. Sadece bu sene tamamlayacağımız tünel miktarı 62 kilometre. Tüm bunları yaparken bir şeyi de gözden kaçırmak istemiyoruz. Ta Londra'dan kalkan bir yükün Pekin'e kadar gidebilmesi ve bunların da ülkemiz üzerinden taşınabilmesi adına kuzey koridoru ile güney koridoru alternatifi olan ama çok daha kısa sürede, çok daha ekonomik taşımacılık sağlayacak olan ülkemiz üzerinden orta koridoru yapıyoruz. Orta koridorun demiryolu olarak tamamlanması adına Marmaray projesi yapıldı. Ama Bakü-Tiflis-Kars'ı da bu sene Haziranda devreye sokarak biz demir İpekyolu'nu kesintisiz hale getireceğiz" dedi.

"31 trilyonluk pazardan pay alacağız"

Orta koridor ile Türkiye'nin 31 trilyon milyar dolarlık ekonomik pastadan daha büyük pay alacağını ifade eden Bakan Arslan, "Dünyanın ticaretini, 3 saat uçuş mesafesi ile eriştiğimiz yaklaşık 1.5milyarlık insan var. Bu 1.5 milyar insanın oluşturduğu gayrisafi yurt içi hasıla 31 trilyon dolar. İşte biz istiyoruz ki bu 1.5 milyar insanın yaşadığı, 31 trilyonluk pazarın bulunduğu coğrafyayı ticaretimiz, kalkınmamız, ihracatımız için hedef pazar olarak belirleyelim ve bu hedef pazara kolay erişelim. Bölünmüş yolla, otoyolla, demiryolu, denizde limanlar marifetiyle erişelim. ve bunları da birbiriyle entegre edelim" diye konuştu.

Orta koridor demiryolu çalışmasında Türkiye'nin alacağı paydan rahatsız olanlar olduğunu da dile getiren Bakan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize bırakılan vatanın hakkını vermeliyiz"

"Hedef belli. Bu pazardaki ticaretten kaynaklı, taşımacılıktan kaynaklı olan pastaya da ortak olmak istiyoruz. Madem bu coğrafyadayız, bu kadar kıymetli topraklardayız ve ecdat bu kadar kıymetli toprakları bize vatan olarak bırakmak için kanını dökmüş, şehit olmuş bize de düşen onların torunları olarak bu toprakları vatan ve yurt olarak imar etmek hakkını vermek. Yaptığımız bütün projelerle bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. ve bundan faydalanmaya alışmış, ticaret pastasını paylaşmaya alışmış olanlara da bir anlamda ortak oluyoruz."

"Pastayı bölüşenler Türkiye'yi durdurmak istiyor"

"İstanbul'daki 3. Havalimanı, Körfez Köprüsü, Osmangazi Köprüsü dahil İstanbul-Kocaeli-Yalova-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir'e hizmet edecek olan otoyol ve Osman Gazi Köprüsüne ve hakeza Avrupa ile Asya arasında ki taşımacılığı kolaylaştıracak olan Yavuz sultan Selim Köprüsüne, Londra-Pekin arasındaki demiryolunu kesintisiz hale getiren Marmaray'a Avrasya Tüneline karşı çıkışın da sebebi buydu. Pastayı kendi aralarında paylaşmaya alışanlar, baktılar ki Türkiye bu pastaya ortak oluyor, aldığı dilimle de yetinmiyor. O yüzden Türkiye'nin yolunu keselim, durduralım. Ama şunu bilsinler ki biz bu hizmet aşkıyla ülkemize hizmet ettikçe insanımızın bu desteği bu duası oldukça, 15 Temmuz'da olduğu gibi millet birlik içerisinde millet olma şuuruyla dinine, diline, mezhebine, etnik yapısına bakmadan hep beraber meydanlara çıktığı gibi bundan sonra da inşallah birliğimizi beraberliğimizi devam ettireceğiz."

Konuşmaların ardından KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi tarafından Bakan Ahmet Arslan'a günün anısına hediye takdim edildi. Bakan Arslan çekilen toplu fotoğrafın ardından Gebze'de gerçekleştirilecek programlarına gitmek için salondan ayrıldı.