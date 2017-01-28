Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Çanakkale Köprüsü İhalesi Şamar Gibi Çarptı 3

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Çanakkale Köprüsü İhalesi Şamar Gibi Çarptı 3

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Milletvekili Arslan, Çanakkale Köprüsü, Ahmet Arslan