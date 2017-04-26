Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: 'Birinci ve İkinci Köprünün Konseptleri Çok Farklı.üçüncü Köprünün...

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: "Birinci ve ikinci köprünün konseptleri çok farklı.Üçüncü köprünün fonksiyonları ve konseptleri çok farklı.Bunları birbirine karıştırmak elma ile armutu toplamaya çalışmak demektir"

-"Birincisi insanımızın seyahat konforunu artıracak, hayatını rahatlatacak, ikincisi ise ekonominin büyümesi adına yük hareketini sağlamış olacak"

-"Geçmişten beri şunu savunuyorum; yaptığımız bütün büyük projeler Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve dünya ticaretinden daha fazla pay alması anlamına geliyor.Biz dünya ticaretinden daha fazla pay aldıkça bunu kendi aralarında paylaşanlar rahatsız olmaya başladılar"



BURSA - Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan basın mensuplarının soruları cevapladı.