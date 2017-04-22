Ulaşlı Öğrencilerden Kermese Destek

Ulaş ilçesindeki öğrenciler, Polis Eşleri Kaynaşma Yardımlaşma Derneği (PEKAY) tarafından Ankara'da şehit polis çocukları yararına düzenlenecek kermese annelerinin ördüğü yöresel el yapımı dokuma ürünlerle katkıda bulundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, öğrencilerin topladıkları yöresel el yapımı dokuma ürünleri, İlçe Emniyet Amiri Vekili Abdulkadir Akkaya'ya teslim etti.



Akkaya, emniyetteki teslimde, yardımlarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, ürünleri en kısa zamanda yerine ulaştıracaklarını söyledi.



Aslan da "İlçe ve köylerinde eğitim gören öğrencilerimizi bu anlamlı yardımlarından dolayı kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin var olması için iç ve dış düşmanlara karşı canlarını siper eden gaziler ile şehit ailelerimiz bizlere emanettir. Yapılacak her yardımı boynumuzun borcu bilerek bu sorumluluğu yerine getiriyoruz." diye konuştu.