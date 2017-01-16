Ulaşlı Öğrencilerden Cumhurbaşkanı'na Destek Mektubu

Ulaş'lı öğrenciler Sivas Belediyesince başlatılan "Yalnız Değilsin Cumhurbaşkanım" adlı mektup kampanyasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek destek mektubu yazdı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya Ulaşlı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Öğrencilerin mektuplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları sevgiyi dile getirdiklerini aktaran Aslan, "Mektuplarında hayranlıklarını en masum şekilde ifade eden öğrenciler 'Yalnız Değilsin Cumhurbaşkanım' diyor. Öğrencilerimiz mektupları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılması üzere Sivas Belediyesinde bulunan kutulara bıraktı." diye konuştu.



Suriyeli ailenin kızı olan Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Büşra Ahmet ise "Bizler Suriyeliler olarak Cumhurbaşkanımıza çok şeyler borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın yalnız olmadığını, onun arkasında bütün ülkenin olduğunu göstermek için bu kampanyaya canı gönülden destek verdik. Mektuplarımızın Cumhurbaşkanımıza ulaşması bizleri mutlu edecektir. Suriyeli olarak Cumhurbaşkanımızdan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.