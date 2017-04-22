Ulaşımda "Türk Yıldızları" Düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın yapacağı gösteriye ulaşımın daha rahat sağlanması ve şehir trafiğinin aksamaması için bazı önlemler aldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.20'de başlayacak Türk Yıldızları'nın gösterisi için Akdeniz Bulvarı (Sea Life Otel Kavşağı-Migros Kavşağı arası ), İsmail Baha Sürelsan Caddesi (Meltem Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Antalya Müzesi Kavşağı arası), Konyaaltı Caddesi (Antalya Müzesi Kavşağı ile Selekler Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.



Akdeniz Bulvarı'nda Sea Life Otel Kavşağı ve Minicity Kavşağı'na kadar olan bölüme toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanacak. Etkinlik alanlarına ulaşımın kolaylıkla sağlanması amacıyla sefer aralıkları artırılan toplu taşıma hatları şunlar:



"VF02 (Varsak-Sea Life Hotel) numaralı toplu taşıma hattı, güzergahında değişiklik yapılmadan 12 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek.

UC11 (Meydan-Sea Life Otel) numaralı toplu taşıma hattı, güzergahında değişiklik yapılmadan 15 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek.

KC35, KC35A (Varsak-Sea Life Otel) numaralı toplu taşıma hattı, güzergahında değişiklik yapılmadan 20 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek."



Kapanan Akdeniz Bulvarı (Konyaaltı Sahili) güzergahını kullanan toplu taşıma araçları için oluşturulan alternatif güzergahlar şöyle olacak:



"VC57 (Varsak-Sea Life Otel-Liman ) ve KC71 (Meydan-Sea Life Otel-Hurma) numaralı toplu taşıma hatları, Antalya Spor Kavşağı- Minicity-Belediye Caddesi-İl Sağlık Kavşağı-Sea Life Otel'den itibaren mevcut güzergahına devam edecek. KC 71 numaralı toplu taşıma hattı, ayrıca Konyaaltı Caddesi araç trafiğine kapalı olacağından, Valilik-100. Yıl güzergahını kullanacak.

VC59 (Varsak-Minicity) numaralı toplu taşıma hattı, Antalyaspor Kavşağı-Minicity-Belediye Caddesi-Konyaaltı Belediyesi-Atatürk Bulvarı'nı takiben mevcut güzergahına devam edecek."



Etkinlikler kapsamında araç trafiğine kapanan Konyaaltı Caddesi güzergahını kullanan toplu taşıma araçları için alternatif güzergahlar ise şu şekilde:



"KC06 (Terracity AVM-Sarısu) ve 800 (Havaalanı-Sarısu) numaralı toplu taşıma hatları, 100. Yıl Bulvarı-Güllük-Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren mevcut güzergahına devam edecek.

MC58 ve MC68 (Ünsal Mahallesi-Adliye) numaralı toplu taşıma hatları, 100. Yıl Bulvarı'ndan geçiş yaparak mevcut güzergahlarına devam edecek."



Emniyet Müdürlüğünden güvenlik önlemleri



Antalya Emniyet Müdürlüğü de Türk Yıldızları gösterisi dolayısıyla trafikte bazı önlemler aldı. Konyaaltı Beachpark (Minicity karşısı) semalarında 23 Nisan saat 15.20'de yapılacak gösteriyi izlemek isteyen vatandaşların yoğun olarak bulunacağı güzergahlarda üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak.