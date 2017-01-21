Ulaşımda Memnuniyet Artıyor

Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde bir yıl önce uygulamaya giren proje, şikayetleri azaltırken memnuniyeti artırdı. Projede yer alan personele törenle sertifikaları verildi.



Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü bünyesinde, 'Araç takip sistemi kullanımı, farklı kanallarla gelen dilekçelerin takibinin sağlanması ve telefonla gelen şikayetlerin karşılanması' amacıyla bir yıl önce hayata geçirilen projeyle çağrı merkezi de etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Oluşturulan çağrı merkezi kısa sürede pek çok şikayetin tespit edilerek giderilmesini sağladı.



Projenin birinci yılında sertifika töreni yapıldı. Törende konuşan Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl, geçmişte günlük 2 bin 400 civarında gelen taleplerin 200'lere kadar indiğini belirtti. Çağrı merkezi ile birlikte şikayet konularının net bir şekilde tespit edilir hale geldiğini dile getiren Bingöl, bu sayede sorunun bir an önce giderilmesinin sağlandığını kaydetti. Ferhat Bingöl, "Bu yıl içinde hedefimiz minimum seviyede yolcu şikayeti ve memnuniyetin artmasıdır." diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu da çağrı merkezlerinin insan ilişkilerinin sağlıklı olması açısından her birime gerekli bir unsur olduğunu belirtti. Darendelioğlu, çağrı merkezinin oluşmasına katkı verenler ve sistemi kullanan personele gayretleri nedeniyle teşekkür etti.



Konuşmaların ardından projede çalışan personele sertifikaları verildi. - KAYSERİ