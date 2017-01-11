Ulaşımda Kar Engeli Aşılıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde kar engeli, belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu aşılıyor.



İlçenin en uzak ve rakımı en yüksek mahallelerinden biri olan Kabadüz Mahallesi'nde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde olduğu gibi yoğun kar yağışına maruz kalan mahallenin yollarının sürekli açık kalması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi karla mücadele ekiplerinin gece-gündüz çalıştıkları ve yolun kapanmasına fırsat vermedikleri belirtildi.



Kabadüz Mahallesi Muhtarı Cevat Kol, coğrafi konum ve rakım nedeni ile mahallede kışın yoğun kar yağdığını, son günlerde yağan kar nedeniyle ulaşımın aksayacağını düşündüğünü ancak Büyükşehir ve Atakum Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolun kapanmasına fırsat vermediklerini belirterek fedakarca çalışan ekiplere teşekkür etti. - SAMSUN