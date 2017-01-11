Ulaşıma Tipi Engeli

Nevşehir-Kırşehir karayolunda tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.



İl Özel İdaresi ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla bir taraftan açılan yol, kısa aralıklarla yeniden ulaşıma kapanıyor.



Yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba gösteren görevliler de zaman zaman tipiden çalışamaz duruma gelerek başka ekiplerden yardım alıyor.



Bölgedeki bir kar küreme aracının yolun dışına kayması sonucu yaklaşık iki saat mahsur kalan ekip, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.



Ekipler, şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede çalışmalarını güçlükle yürütüyor.



Tır sürücüsü donma tehlikesi geçirdi



Nevşehir-Kırşehir karayolunda şarampole devrilen 34 JP 7485 plakalı tırın donma tehlikesi geçiren sürücüsü Erdem Öztürk'ün imdadına ise trafik polisleri yetişti.



Polis aracına alınarak ısınması sağlanan Öztürk, yaptığı açıklamada, seyir halindeyken aracının aniden yol kenarına savrulduğunu söyledi.



Öztürk, "Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Tipi ve buzlanma yolculuğu tehlikeli hale getiriyor. Tüm sürücüler aşırı dikkatli ve hassas olmalı." diye konuştu.



Aynı noktada, polis ekipleri şarampole devrilen 50 DU 818 plakalı otomobili fark etti. Ekipler, daha önce kaza yaptığı anlaşılan otomobilin sürücüsüne telefonla ulaşmaya çalıştı.