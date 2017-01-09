Ulaşıma Kar Engeli

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Bursa ve Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan karayolunda ekiplerin çalışmaları devam ederken, mahsur kalan vatandaşlara ise kumanya dağıtılıyor.



Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Susurluk ile Bursa'nın Karacabey ilçelerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve zeminin karla kaplanması nedeniyle Bursa ile Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan karayolunun Susurluk-Manyas-Bandırma ile Karacabey-Bandırma kısımları, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.



Bandırma, Susurluk ve Karacabey'deki trafik ekipleri, bu kesimlerde araçların geçişlerine izin vermiyor.



Yolda kalan tır ve kamyonlar akaryakıt istasyonlarına çekilirken, AFAD ve Bursa İHH Vakfı görevlileri mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıtıyor.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ilçe sınırlarında kalan karayoluna gelerek bölgede incelemelerde bulundu.



Karacabey Belediyesinin bütün ekiplerinin seferber olduğunu belirten Özkan, yolda kalanları Karacabey Spor Salonu'nda ağırladıklarını dile getirdi.



Yetkililer, Balıkesir il sınırındaki bölümde sıkıntı olduğunu ve Manyas yol ayrımında ise kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğunu bildirdi.