Ulaşıma Kapanan 120 Köy Yolu Açıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 120 köy yolunu açtı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle geçtiğimiz gün itibarıyla 120 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.



Ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucu köy yollarının ulaşıma açıldığını bildiren Eser, ekiplerin son 20 gündür ciddi bir gayret gösterdiklerini kaydetti.



Bu yıl zor bir kış yaşandığını ifade eden Eser, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle çalışmaları tamamladıklarını aktardı.



Etkisini kaybeden kar yağışı ise yerini soğuk havaya bıraktı.



Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 3 derece olduğu kentte yollarda buzlanmalar oluştu.