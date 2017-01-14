Ulaşım Zamları Geri Çekilsin!



Toplu taşımacılığın en pahalı olduğu illerden biri olan Ankara'da toplu taşıma ücretlerine bir kez daha zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'da tam biniş ücreti 2,35 TL'den 2,50 TL'ye; Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) ile Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) ise tam biniş ücreti 2,55 TL'den 2,75 TL'ye yükseltildi. Dolmuş ücretlerinde ise kısa mesafeli yolculuk ücreti 2,55 TL'den 2,75 TL'ye; uzun mesafeli yolculuk ücreti 2,90 TL'den 3,15 TL'ye çıkartıldı. Açıldığı günden beri ücretsiz hizmet veren Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattı da, yeni ücret tarifesine göre 1 TL karşılığında ücretli hizmet verecek.

Vatandaşın maaşlarına yapılan zam, Doğalgaz, Su, Elektrik ve Ulaşıma yapılan zamlarla geri alınmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu zamlarla Ankaralıları yurttaş olarak değil, müşteri olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Ulaşım hakkı, vatandaş açısından "yararlanılan" değil "satın alınan" bir hizmet olarak düşünülmektedir. Kamu hizmeti olması geren ulaşım hakkı, belediye açısından kâr-zarar odaklı ama aslında sürekli kâr konusu olarak değerlendirilmektedir.

Ankara'nın üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir "toplu taşıma sorunu" vardır. Yoğun kent nüfusu ve üniversite öğrencisi açısından Ankara için vazgeçilmez olan toplu taşıma sistemi, yıllardır özel halk otobüslerinin kucağına itilmiştir.

Türkiye genelinde olduğu gibi Başkent Ankara'da da "sosyal belediyecilik" yoktur. Ulaşımda otomobillerin ve kara yollarının egemenliği artarken, Büyükşehir Belediyesi çözümü ulaşım zamlarında bulmuştur.

Ankara'da toplu ulaşım pahalı olduğu kadar konforsuz ve güvensizdir. Toplu taşıma bir kamu hizmetidir ve bu hizmetten herkesin eşit, güvenilir, konforlu ve en ucuz şekilde yararlanılması esas alınmalıdır. Yetersiz otobüs seferleriyle, EGO hatları yerine Özel Halk Otobüslerine tahsis edilen ulaşımla, birbirine yetersiz bir şekilde bağlanan metro hatlarıyla Ankaralılar, "balık istifi" şeklinde yolculuklara mahkûm edilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine çağrımızdır: Ulaşım zamları geri çekilmelidir. Ucuz, nitelikli, güvenli, erişilebilir ulaşım her vatandaşın hakkıdır. Ankara'nın toplu taşıma sorununun çözümü, ulaşım zamları değildir. Toplu taşıma araçları, kent dokusuna hayat veren en önemli damarlardan biridir. Şehir içi araç trafiğini en aza indirgeyecek güvenli, konforlu, ucuz toplu taşıma araçları arttırılıp yaygınlaştırılmalıdır.