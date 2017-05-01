Ulaşım Yasakları Onlar Için Çile Oldu

1 Mayıs'ta Taksim ve çevresine, deniz yoluyla, raylı sistemle veya yakın metro istasyonlarını kullanarak ulaşımı kısıtlayan valilik kararından haberi olmayan İstanbullular zorluklar yaşadı. Gittikleri iskelelerin kapalı olduğunu görenler planlarını değiştirmek zorunda kaldı.



Haber Kamera Serpil KIRKESER, İstanbul DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermedi. Ancak bu durumdan haberi olmayan bazı İstanbulular ve turistler iskelelerden geri dönmek zorunda kaldı. Adalara gitmek için Kabataş'taki iskeleye gelenler 'Valilik Kararı ile Heybeliada, Büyükada Seferleri ve uğramalı Boğaz turlarımız geçici süre ile iptal edilmiştir yazısını okuduktan sonra şaşkınlık yaşadı. Planlarını değiştirmek zorunda kalanlar iskelelerin kapalı olduğunu bilmediklerini söyledi. Beşiktaş'ta Anadolu yakasına geçmek için iskeleye gelen İstanbullular da vapurların hizmet vermediğini görevliden öğrendi. Bunun üzerine vatandaşlar da taksilere binerek Kadıköy'e gitmeyi tercih etti.